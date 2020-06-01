İSTANBUL 19°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8182
  • EURO
    7,5816
  • ALTIN
    381.369
  • BIST100
    107266
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'deki protestolarda muhabir kapkaça uğradı
Dünya

ABD'deki protestolarda muhabir kapkaça uğradı

ABD'de George Floyd'un öldürülmesinin ardından başlayan protestolarda bir muhabir kapkaç kurbanı oldu.

IHA01 Haziran 2020 Pazartesi 17:43 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 17:45
ABONE OL

ABD’nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis şehrinde siyahi George Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan protestolar devam ediyor. Protestolar tüm ülkeye yayılırken, şiddet, kundaklama ve yağma olayları her geçen gün artıyor. Alabama eyaletinde bulunan Birmingham kentinde protestolar sırasında bir muhabir, protestocu tarafından kapkaça uğradı. Protestocular muhabire saldırırken, muhabirin arkası dönük olduğu sırada içlerinden biri cüzdanını çalarak olay yerinden kaçtı.

Hemzemin geçitte yük treni tırla çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.