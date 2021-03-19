İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2021 Cuma / 6 Saban 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,2593
  • EURO
    8,6679
  • ALTIN
    406.716
  • BIST100
    1546.87
Dünya

ABD'deki 'seri kaçak yolcu'ya kötü haber!

ABD'de birçok defa uçağa biletsiz binmeye çalışan 'seri kaçak yolcu' duruşma gününe kadar hapiste kalacak.

AA19 Mart 2021 Cuma 11:31 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 11:31
ABONE OL

Cook County yargıcı David Navarro, 17 Mart'ta elektronik kelepçe aracılığıyla O'Hare Uluslararası Havalimanı'na gittiği tespit edilerek gözaltına alınan Marily Hartman'ın bir sonraki duruşmaya kadar 100 bin dolar kefalet yerine hapiste tutulması kararını verdi.

Yargıç, defalarca uçağa kaçak binme girişiminde bulunan 69 yaşındaki Hartman'ın sadece yürüyüşe çıkmadığını vurgulayarak, özellikle gitmemesi gereken bir yere, O'Hare Havalimanı'na gittiğini ifade etti.

Hartman'ın avukatı Andrea Lubelfeld ise yaptığı açıklamada, Hartman'ın kontrolünün dışında, bir şey tarafından tetiklenen bir akıl hastalığına sahip olduğunu ve bu durumun seçim yapma kabiliyetini etkilediğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.