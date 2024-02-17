İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2024 Cumartesi / 8 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,849
  • EURO
    33,2427
  • ALTIN
    1995.21
  • BIST100
    9250.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'deki silahlı saldırıda 2 şüphelinin, silahlı şiddet ve tutuklanmaya direnmekle suçlandıkları bildirildi
Dünya

ABD'deki silahlı saldırıda 2 şüphelinin, silahlı şiddet ve tutuklanmaya direnmekle suçlandıkları bildirildi

ABD'nin Missouri eyaletine bağlı Kansas City şehrinde 14 Şubat'ta 'Super Bowl' olarak bilinen Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan iki zanlı, 'silahlı şiddet ve tutuklanmaya direnmekle' suçlanıyor.

AA17 Şubat 2024 Cumartesi 12:32 - Güncelleme:
ABD'deki silahlı saldırıda 2 şüphelinin, silahlı şiddet ve tutuklanmaya direnmekle suçlandıkları bildirildi
ABONE OL

Jackson Bölgesi Aile Mahkemesinden saldırıyla ilgili açıklama yapıldı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan 18 yaşından küçük iki şüphelinin "silahlı şiddet" ve "tutuklanmaya direnmekle" suçlandıkları bildirildi.

Açıklamada kimliklerine ilişkin bilgi paylaşılmayan zanlılara başka suçlamaların da yöneltilebileceği belirtildi.

SALDIRI

Kansas City şehrinde 14 Şubat'ta "Super Bowl" olarak bilinen Amerikan futbolu şampiyonluk kutlaması sırasında silahlı saldırı düzenlenmişti.

Polis, saldırıda bir kişinin öldüğünü ve 21 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri iddiasıyla silahlı 2 zanlı polis tarafından gözaltına alınmış, soruşturma başlatıldığı ve olayın tartışmadan kaynaklanmış olabileceği belirtilmişti.

  • saldırı
  • şüpheli

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.