Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İngiltere ile kredi anlaşması imzaladıklarını, buradan gelecek kaynağın Ukrayna'da silah üretimine yönlendirileceğini açıkladı.

Zelenski, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, İngiltere Başbakan Keir Starmer ile Londra'da gerçekleştirdiği görüşmede, Ukrayna ve Avrupa'nın karşı karşıya olduğu sınamaları, ortak koordinasyonu, Ukrayna'nın Rusya karşısındaki konumunu güçlendirmek için atılacak adımları, savaşı adil bir barışla ve güvenlik garantileriyle sonlandırmayı ele aldıklarını ifade etti.

Starmer'ın ilkeli bir destek mesajı verdiğini belirten Zelenski, Ukrayna ile İngiltere arasında bir kredi anlaşmasına da imza atıldığını bildirdi.

Zelenski, bu anlaşma kapsamındaki kaynağın Ukrayna'da silah üretimine yönlendirileceğini ifade ederek şu değerlendirmede bulundu:

"Bu kredi, Ukrayna'nın savunma yeteneklerini artıracak ve dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen gelirler kullanılarak geri ödenecek. Gerçek adalet budur. Savaşı başlatan, bedelini ödemelidir. İngiltere halkına ve hükümetine savaşın başından beri verdikleri muazzam destek için teşekkür ediyorum. Böyle bir stratejik ortağa sahip olduğumuz için ve güvenli bir geleceğin görünüşüyle ilgili aynı vizyonu paylaştığımız için mutluluk duyuyoruz."

Zelenski'nin paylaşımındaki videoda da iki ülke maliye bakanlarının anlaşmaya görüntülü görüşme yöntemiyle imza attığı anlar yer aldı.

ZELENSKİ, BEYAZ SARAY'DA TRUMP İLE TARTIŞMASININ ARDINDAN LONDRA'DA

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü, Starmer'ın, yarın düzenlenecek Ukrayna konulu zirve öncesi Zelenski ile Londra'da gerçekleştirdiği ikili görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Görüşmede, İngiltere Başbakanı Starmer'ın Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğini yinelediğini belirten Sözcü, Starmer'ın "ne kadar sürerse sürsün ülkesinin her zaman Ukrayna'nın yanında olacağını" aktardığını bildirdi.

Sözcü, "Başbakan Starmer, Rusya'nın yasa dışı savaşını sona erdirecek ve Ukrayna'nın gelecekteki egemenliğini ve güvenliğini güvence altına alacak adil ve kalıcı barışı sağlayacak yol bulma konusundaki kararlılığını bir kez daha aktardı." ifadesine yer verdi.

Ayrıca, Sözcü, iki liderin yarın başkent Londra'da yapılacak liderler zirvesinde bu görüşmeleri sürdürmeyi dört gözle beklediğini dile getirdi.

- ZELENSKİ, KRAL CHARLES'LA DA GÖRÜŞECEK

Volodimir Zelenski, yarın İngiltere Başbakanı Starmer'ın ev sahipliğinde çok sayıda Avrupalı liderin katılımıyla başkent Londra'da düzenlenecek Ukrayna konulu liderler zirvesine katılacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirvede yer alacak.

Zelenski, İngiltere ziyareti kapsamında Starmer'ın yanı sıra Kral Charles'la görüşecek. Görüşme, İngiliz hükümetinin talebi üzerine gerçekleşecek.