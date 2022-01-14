ABD'deki Türk toplumu temsilcilerinden Kazakistan Başkonsolosluğuna destek ziyareti

AA 14 Ocak 2022 Cuma 00:48 - Güncelleme: 14 Ocak 2022 Cuma 00:48

Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) Orta Asya Ülkeleri Sorumlusu Muhammet Sami Görgülü ve Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATUB) Başkanı Şöhret Temirov'un önderliğindeki grup, Kazakistan New York Başkonsolosu Almat Aidarbekov'u ziyaret etti.

Ziyarette, ABD'deki Türk sivil toplum kuruluşları olarak Kazakistan'da yaşanan olaylarda ülkenin birlik ve bütünlüğünün desteklendiği, Kazak halkının yanında olunduğu mesajı verildi.

Başkonsolos Aidarbekov da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Türk ve Kazak halklarının kardeşliğine vurgu yaptı.

Ziyaretin sonunda Aidarbekov'a Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Daha Adil bir Dünya Mümkün" kitabı hediye edildi.