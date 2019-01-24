ABD'deki üniversiteler Trump’ın baskısı altında

Trump yönetimi tarafından desteklenen "gelecek nesil hızlı mobil ağlara ağır federal müdahaleler yapılmasını isteyen" yasa ve Çinli teknoloji firmalarına uygulanan ulusal güvenlik yasası kapsamında ABD'nin en iyi üniversiteleri federal fonlarını kaybetmemek için Çin üretimi telekomünikasyon ekipmanlarını atıyor ya da elden çıkarıyor.

ABD'li yetkililer, Çinli telekom üreticilerinin önde gelen teknolojiler üzerinde çalışan Batılı araştırmacılar da dahil olmak üzere hükûmetlerinin yurt dışındaki kullanıcılara casusluk etmelerini sağlayan ekipman ürettiğini iddia ediyor. Pekin ve Çinli şirketler bu iddiaları defalarca reddetti.

San Diego'da bulunan Kaliforniya Üniversitesi; Huawei, ZTE ve diğer Çinli ses-video ekipmanı sağlayıcıları ile yapılan fonları kabul etmeyeceğini veya bunlara katılmayacağını belirtti. Berkeley'deki California Üniversitesi de, bir üniversite yetkilisinin Huawei ile yaptığı video konferans sistemini kaldırdı. Wisconsin Üniversitesi ve diğer birçok üniversite de tedarikçilerini gözden geçirmeye başladı.

Trump'ın Çinli teknoloji şirketlerine getirdiği engellemeler

Trump yönetimi, ilk olarak Çin malı ürünlerin gümrük vergilerini artırdı ve yabancı şirketlerin ABD teknoloji şirketlerinde azınlık hisselerini satın almasını zorlaştırarak Çin’in Silikon Vadisi’ne yatırım yapmasını engelledi.

Ardından geçen yıl ABD Başkanı Donald Trump, ABD hükûmetinin Huawei ve ZTE'den belirli telekom ve gözetim ekipmanları satın almasını yasaklayan bir yasa imzaladı. Ayrıca ABD şirketleri tarafından Çin ekipmanları alımlarında da benzer bir yasak olduğu düşünülüyor.

Fırtınanın merkezinde akıllı telefonlar ve telekomünikasyon ağ donanımlarında küresel bir gücü olan Huawei bulunuyor. Şirketin CFO’su Meng Wanzhou, Huawei’nin İran’la bağlantıları hakkında yalan söylediği iddiasıyla aralık ayından bu yana Kanada’da ev hapsinde tutuluyor. Başka bir Huawei çalışanı da bu ay Polonya'da casusluk iddiasıyla tutuklandı.

"5G'yi Çin'e kaptırmamalıyız"

ABD Başkanı Trump ve ABD'li telekomünikasyon şirketleri, asıl rakibi Çin olan bir "5G yarışı" benimsediler. Trump, Ekim 2018’de ABD'nin gelişmiş kablosuz iletişimde liderliğini sürdürmesi için milli bir 5G iletişim ağı yapılanmasına girilmesini emretmişti. Ancak 20 yıldan uzun bir süredir ABD'nin iletişim teknolojisinin gelişimini hükûmet yerine özel şirketler yönlendiriyor. Bu nedenle, Trump'ın “gelecek nesil hızlı mobil ağlara ağır federal müdahaleler yapılmasını isteyen” taslak önerisi, Trump karşıtları tarafından tepkiyle karşılandı. Bu tepkilerin sebebi ise, federal hükûmetin doğrudan ticari kullanıma yönelik bir kablosuz ağ kurmaya doğrudan katılması durumunda, telekomünikasyon şirketlerine kendi ağlarını kurmak için yıllarca süren rekabet geleneğinden kopup tekelci bir iletişim politikasına geçme riski olduğu yönündeydi.

Geçtiğimiz yıl Ulusal Güvenlik Konseyi'nden ayrılan Robert Spalding, "Bu tartışmaların sebebi olan asıl konuyu (Çin'in 5G teknolojisiyle küresel bir tehdit olacağını) Trump karşıtlarının (Demokratların) anlayamadığını, konuyu sadece özel şirketlerin rekabetini kısıtlamak ya da iletişimin tekelleşmesi gibi algıladıklarını, bu konunun ulusal güvenlik konusu olduğunu ve tekrar gündeme getirilmesi gerektiğini" sözlerine ekledi.

Uzmanlar akıllı telefon pazarına, ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret savaşının arka planında 5G yarışının olduğunu ileri sürüyor. Çin ile gergin ticari görüşmelerde bulunan Trump yönetiminin, Çin'in önde gelen telekomünikasyon ekipmanı üreticisi Huawei'nin, bu 5G teknolojisindeki hızını kısıtlamak için adımlar attığını da iddia ediyorlar.

Prens Charles’ın Gençlik Hayır Kurumu artık Huawei’den bağış almayacak

İngiliz tahtının varisi Prens Charles tarafından gençlere yardımcı olmak amacıyla kurulan Prince's Trust Hayır Kurumu “halkın kaygıları ışığında” artık Huawei Technologies'den bağış kabul etmeyeceğini açıkladı.