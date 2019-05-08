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ABD'deki üniversitelerde skandal büyüyor: 400 bin dolar rüşvet ödediğini itiraf etti

ABD'de geçen ay patlak veren üniversitelere öğrenci kabullerinde rüşvet skandalında, Kaliforniya eyaletinde yaşayan bir özel sektör yöneticisi, çocuğunun üniversiteye kabul edilmesi için aracılara rüşvet verdiğini kabul etti.

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Kaliforniya'da bir halka ilişkiler şirketinde yöneticilik yapan Stephen Semprevivo, oğlunun Georgetown Üniversitesine sporcu statüsünde kabul edilmesi için, Gordon Ernst adlı tenis antrenörüne 400 bin dolar rüşvet ödediğini itiraf etti.

Daha önce Stanford Üniversitesine kabul edilen Yusi Zhao adlı Çinli kız öğrencinin ailesi, skandalın odağındaki, öğrencileri sahte sporcu statüsünde göstererek üniversitelere kabul edilmelerine aracılık eden danışmanlık firmasının yetkilisi William Singer'a 6,5 milyon dolar ödeme yaptığını belirtmişti.

- ÜNİVERSİTELERDE RÜŞVET SKANDALI

Boston eyaletindeki federal savcılar, geçen ay, 2011-2019 döneminde çocuklarının Yale, Georgetown, Stanford ve Güney California Üniversitesi gibi okullara kabul edilmesi için bir danışmanlık firmasına toplam 25 milyon dolar ödeme yaptıkları gerekçesiyle aralarında Hollywood yıldızları ve iş insanlarının da bulunduğu 50 kişiye dava açmıştı.

Ailelerin ödemeleriyle okul koçlarına rüşvet veren danışmanlık şirketinin, aslında sporcu olmayan öğrencilere sahte profiller hazırlayarak onların okullara sporcu kadrosundan girmelerini sağladığı ayrıca üniversiteye giriş sınavını yapan yöneticilere de rüşvet vererek öğrencilerin yerine başka kişileri soktuğu belirtilmişti.

Aralarında ünlü oyuncu Felicity Huffman'ın da bulunduğu birçok aile, geçen ayın başında, haklarındaki suçlamaları kabul edeceklerini açıklamıştı.

Amerikan basınında geçen ay yer alan habere göre, rüşvet skandalı nedeniyle devam eden davada yargılanan 16 kişi hakkındaki ithamlara, "kara para aklama" suçlaması da eklenmişti.

Söz konusu 16 kişi arasında, kızlarının Güney California Üniversitesine kabul edilmesi için 500 bin dolar rüşvet vermekle suçlanan Hollywood yıldızı Lori Loughlin ve moda tasarımcısı eşi Mossimo Giannulli de bulunuyordu.

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