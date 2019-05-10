ABD'deki Wikileaks soruşturmasında yeni gelişme! Tahliye oldu

Avukatları, mahkeme kararına uymama suçlamasıyla 62 gündür Virginia'da Alexandria Cezaevi'nde gözaltında tutulan 31 yaşındaki Manning'in serbest bırakıldığını açıkladı.

Manning'in, mevcut büyük jürinin görev süresi sona erdiği için serbest kaldığı, cezaevinden ayrılır ayrılmaz yeni büyük jüriye 16 Mayıs'ta ifade vermesi talebiyle mahkeme celbi aldığı belirtildi.

Chelsea Manning'in yine soruları yanıtlamayı reddedeceği ve tekrar hapse girme ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.

Eski ABD askeri Manning, 2010'da gizli belgeleri Wikileaks'e sızdırmış, 2013'te 35 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Eski ABD Başkanı Barack Obama, 7 yıl cezaevinde kalmasının ardından Manning'i Ocak 2017'de affetmişti.

Manning, hapiste cinsiyet değiştirdikten sonra ismi olan Bradley yerine Chelsea'yi seçti.

ABD Adalet Bakanlığı geçen ay Wikileaks'in kurucusu Julian Assange'a, Chelsea Manning ile gizli anlaşma yapma suçlaması yöneltmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Londra'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan Assange'ın "ABD tarihindeki en büyük gizli bilgi hırsızlığı" olayında rol aldığı, Manning ile Wikileaks'e gizli kayıtların aktarılması için telefon görüşmeleri yaptığı, bu görüşmeler esnasında Assange'ın kendisine daha fazla bilgi sağlaması için Manning'i cesaretlendirdiği iddia edilmişti.