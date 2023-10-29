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Dünya

ABD'den 100. yıl çıkışı: Türkiye önemli bir küresel aktör haline geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılını kutladığı mesajında, 'Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli bir küresel aktör haline geldiğini ve uluslarımız arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini gördük” dedi.

IHA29 Ekim 2023 Pazar 18:44 - Güncelleme:
ABD'den 100. yıl çıkışı: Türkiye önemli bir küresel aktör haline geldi
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Cumhuriyet'in 100'üncü yılı ABD tarafından tebrik edildi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını kutlarken, ABD halkı adına Türkiye halkını en içten tebriklerimi sunuyorum" dedi.

Blinken, "Bu 100 yıl boyunca Türkiye'nin giderek daha önemli bir küresel aktör haline geldiğini ve uluslarımız arasındaki dostluğun giderek derinleştiğini gördük. NATO ittifakımız bölgesel barış ve güvenliğin temelidir ve biz Ukrayna'nın egemenliğini ve demokrasisini desteklemek için dayanışma içerisindeyiz" dedi.

Gelişen ticaret ve yatırım bağlarının her iki ülkede de istihdam ve ekonomik anlamda fırsatlar oluşturduğuna dikkat çeken Blinken, her iki ülkeye seyahat eden öğrenci ve profesyoneller ile turistlerin sayısı artmaya devam ettiğini belirterek, bunun ABD-Türk halklarını birbirine daha da yakınlaştırdığını aktardı. Blinken, "Bu tarihi vesileyle, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunu sizlerle birlikte kutluyor, halkımıza, bölgemize ve dünyaya fayda sağlayacak bir diğer yüzyıllık dostluk ve ittifakı daha sabırsızlıkla bekliyoruz" dedi.

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