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Dünya

ABD'den 11 Çinli şirkete Uygur yaptırımı

ABD yönetimi, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinde rolü olduğu gerekçesiyle 11 Çinli şirketi yaptırım listesine aldı.

AA20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:25 - Güncelleme: 20 Temmuz 2020 Pazartesi 21:25
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ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, yaptığı yazılı açıklamada, Çin hükümetinin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Müslüman azınlığa yönelik "baskı, geniş çaplı tutuklama, zorla çalıştırma, biyometrik verilerin rızasız toplanması ve genetik analizi" gibi uygulamalarındaki insan hakları ihlallerinde rol oynayan 11 Çinli şirkete yaptırım kararı aldıklarını bildirdi.

Ross, açıklamada, "Bugün aldığımız yaptırım kararıyla, Amerikan malları ve teknolojilerinin, Çin Komünist Partisinin savunmasız Müslüman azınlıklara yönelik alçak saldırılarında kullanılmamasını sağladık." ifadesini kullandı.

ABD Ticaret Bakanlığı, 22 Mayıs'ta da Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlallerinden dolayı 9 Çinli kuruluşu yaptırım listesine almıştı.

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