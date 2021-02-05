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Dünya

ABD'den ''15 Temmuz'' açıklaması: İlgimiz yok!

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimiyle herhangi bir ilgilerinin olmadığını savundu.

AA05 Şubat 2021 Cuma 08:47 - Güncelleme: 05 Şubat 2021 Cuma 08:47
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz darbe girişiminde ABD'nin rolünün olduğuna ilişkin" açıklamasına yanıt verdi.

Sözcü Price yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"2016'da Türkiye'deki darbe girişiminde ABD'nin hiçbir dahli bulunmamaktadır ve darbe girişimini hemen kınadık. Türk yetkililer tarafından yapılan bunun aksi yönündeki son iddialar, tamamen yanlıştır. Bu açıklamalar ve Türkiye'deki olaylarla ilgili ABD'nin sorumluluğuna ilişkin diğer temelsiz ve sorumsuz iddialar, Türkiye'nin bir NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olma statüsüyle örtüşmemektedir."

Bakan Soylu, 2 Şubat'ta Haber Global'de yayınlanan "Az Önce Konuştum" programında gündeme ilişkin soruları yanıtlamış ve "(15 Temmuz'u) 'FETÖ mü yaptı sadece' diyorum. 24 saat içinde çıktım söyledim. 'Nerede duruyor FETÖ?' dedim. (Amerika'da) Bitti. Beş bilinmeyenli bir denklem değil, yüksek matematik bilmeye gerek yok." ifadesini kullanmıştı.

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