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Dünya

ABD'den 2 Rus askeri yetkiliye yaptırım

ABD yönetimi, 'Ukrayna'da insan hakları ihlalinde bulundukları' gerekçesiyle 2 Rus askeri yetkiliye yaptırım kararı aldı.

AA21 Kasım 2023 Salı 11:42 - Güncelleme:
ABD'den 2 Rus askeri yetkiliye yaptırım
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ABD Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasında, "Bakanlığımız, Rus Silahlı Kuvvetlerinde albay olarak görev yapan ve 'Buça Kasabı' olarak bilinen Azatbek Omurbekov'u, silahsız Ukraynalılara yönelik yargısız infazlar ve büyük insan hakları ihlallerinde yer aldığı gerekçesiyle yaptırım listesine alıyor." ifadesi kullanıldı.

Rus ordusunda görevli Onbaşı Daniil Frolkin'in de yine Ukrayna'da insan hakları ihlalinde bulunduğu gerekçesiyle yaptırım listesine dahil edildiği belirtilen açıklamada, "Bugünkü adım dahilinde, Omurbekov, Frolkin ve birinci derece aile üyeleri ABD'ye giremez." bilgisi verildi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Ukrayna'ya sürpriz ziyaret gerçekleştirmiş ve ABD, bu ülkeye 100 milyon dolarlık ek askeri yardım açıklamıştı.

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