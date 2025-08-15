Yabancı basında yer alan habere göre Polonya Milli Savunma Bakanlığı, 48 adet F-16 Block 52+ çok amaçlı savaş uçağından oluşan filosunu, F-16V olarak da bilinen gelişmiş F-16 Viper konfigürasyonuna yükseltmek için ABD hükümetiyle bir Teklif ve Kabul Mektubu (LOA) imzaladı.

ANLAŞMA 3,8 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE

Yaklaşık 3,8 milyar dolar değerindeki modernizasyon çalışmasının ana yüklenicisi Lockheed Martin olacak ve yükseltme çalışmalarını ülke içinde gerçekleştirmek için Bydgoszcz'daki 2 No'lu Askeri Havacılık İşleri yerel tedarikçisiyle ortaklık kuracak.

Polonya Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre, Çarşamba günü üretim tesisinde düzenlenen bir törenle, Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz yükseltme anlaşmasını imzaladı . İmza törenine katılan diğer kişiler arasında Polonya Savunma Bakanı Paweł Bejda, Polonya Hava Kuvvetleri Müfettişi Tümgeneral Ireneusz Nowak, Polonya'daki ABD Büyükelçiliği temsilcileri, Lockheed Martin yetkilileri ve yerel yönetim temsilcileri de vardı.

ANLAŞMA NELERİ İÇERİYOR?

Yeni F-16V modernizasyon paketi, APG-83 Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) Ölçeklenebilir Çevik Işın radarı, yüksek çözünürlüklü Orta Kaide Görüntüleme sistemleri, geliştirilmiş görev bilgisayarları ve yeni bir görüntüleme jeneratörünün entegrasyonunu içeriyor. Ayrıca, kask üstü gelişmiş cihazlar, elektronik harp iyileştirmeleri, Dijital Video Arayüzlü Keskin Nişancı Gelişmiş Hedefleme Pod'u ve iletişim ve veri iletim ekipmanlarını da içeriyor. Yapısal değişiklikler, uçağın hizmet ömrünü 12.000 uçuş saatine çıkaracak.

2000'LERDE ALINDI

Polonya şu anda Krzesiny ve Łask hava üslerinde konuşlu F-16C/D Block 52+ Fighting Falcon jetleriyle donatılmış üç filoya sahiptir. 2000'lerin ortalarında satın alınan bu uçaklar, Polonya Hava Kuvvetleri'nin taktik havacılığının bel kemiğini oluşturmuş ve çok sayıda NATO görevine ve çok uluslu tatbikata katılmıştır. Polonya'nın F-16 filosuna ek olarak, Korea Aerospace Industries tarafından geliştirilen, hem eğitim hem de muharebe platformu olarak hizmet veren ve hızlı tepki ve hava devriyesi görevlerini destekleyen hafif çok amaçlı bir avcı uçağı olan FA-50 Fighting Eagle'ı kullanan bir filosu da bulunmaktadır.

İlk dört Polonya F-16'sı 2006 yılında Polonya'ya teslim edilmiş, son üçü ise 2008 yılında teslim edilmiştir. 8.000 saatlik gövde ömrüne sahip olan bu uçaklar, ortalama yıllık 200 saatlik uçuş süresiyle 40 yıl çalışma ömrü sunmaktadır.

Mevcut uçakların kabiliyetleri yeterli olmakla birlikte, Polonya Milli Savunma Bakanı Władysław Kosiniak-Kamysz, gelecekteki tehditlere karşı etkili olabilmek için çok alanlı operasyonel kabiliyetlerinin ve F-35 savaş uçakları , Abrams ana muharebe tankları ve Apache helikopterleriyle entegrasyonunun iyileştirilmesi gerektiğini belirtti .