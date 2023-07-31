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Dünya

ABD'den 4 Sırp yetkiliye yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Dayton Barış Anlaşması'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle aralarında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic'in de yer aldığı dört üst düzey Sırp yetkiliye yaptırım uyguladı.

IHA31 Temmuz 2023 Pazartesi 22:49 - Güncelleme:
ABD'den 4 Sırp yetkiliye yaptırım
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ABD, Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları arasında yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle dört üst düzey Sırp yetkiliye yaptırım uyguladı. ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından yapılan açıklamada, aralarında Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Zeljka Cvijanovic'in de bulunduğu dört Sırp yetkiliye anayasaya aykırı eylemler ve Dayton Barış Anlaşması'nı ihlal ettikleri gerekçesiyle yaptırım uygulandığı aktarıldı. OFAC, Bosna Hersek Anayasa Mahkemesi'nin kararlarının ülkenin iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nde (RS) uygulanmamasına ilişkin yasanın RS Meclisinde onaylanmasından Cvijanovic'in yanı sıra RS Başbakanı Radovan Viskovic, RS Meclis Başkanı Nenad Stevandic ve RS Adalet Bakanı Milos Bukejlovic'in sorumlu olduğu ifade edildi. Dayton Barış Anlaşması'nın söz konusu yasa ile baltalandığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu tür eylemler Bosna Hersek'in istikrarı, egemenliği, toprak bütünlüğü ve Dayton Barış Anlaşması ile tesis edilen barış ortamını tehlikeye atıyor" denildi.

  • ABD Hazine Bakanlığı
  • yaptırım

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