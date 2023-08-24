ABD'den 6 yıl sonra bir ilk! Güney Kore'de ''konuşlanmaya hazırlık'' tatbikatı

Yonhap'ın haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı'na bağlı (Pentagon) "Savunma Görsel Bilgi Dağıtım Hizmeti" (DVIDS) internet sayfasından ABD'nin Güney Kore'deki birliklerinin yaptığı tatbikata ilişkin detaylar paylaşıldı.

Buna göre 17 Ağustos'ta "konuşlanmaya hazırlık" tatbikatı yapıldı ve bu tatbikatın 6 yıl sonra ilk kez gerçekleştirildiği kaydedildi.

ABD ve Güney Kore'nin 11 gün sürecek "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatı ise 31 Ağustos'ta sonlanacak.

Tatbikatının, ABD ordusunun Pasifik sorumluluk alanında barış ve güvenlik desteği için gerekli olduğu vurgulandı.

Güney Kore'deki ABD birliklerinin başındaki Tümgeneral William Taylor, ABD ordusunun tatbikat sayesinde "Kore Yarımadası'nda acil veya ihtiyaç duyulan bir durumda ivedilikle muharip birlikleri konuşlandırarak müdahale edebileceğini" belirtti.

- "ULCHİ ÖZGÜRLÜK KALKANI" ASKERİ TATBİKATI



ABD, Güney Kore ve Japonya devlet başkanları, ABD'nin Maryland eyaletindeki Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı 18 Ağustos'ta düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Zirve sonrasında, Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çeşitli alanlarda üçlü işbirliklerini genişletme taahhüdü verilmişti.

Güney Kore ve ABD, "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" olarak isimlendirilen ve 11 gün sürecek ortak askeri tatbikata başlamıştı.

Kuzey Kore devlet medyasında ise Güney Kore ve ABD'nin 11 gün sürecek askeri tatbikatının, Kore Yarımadası'ndaki "nükleer savaş riskini derinleştirdiği" ifade edilmişti.