ABD'den 'ada zinciri'! Bölgede füze ağı kurulacak

star.com.tr 05 Mart 2021 Cuma 21:09 - Güncelleme: 05 Mart 2021 Cuma 21:09

ABD'nin Çin tehdidine karşı Doğu ve Güney Çin Denizi'ndeki adalara füze yerleştirmeyi planladığı bildirildi. ABD'nin, füzelerin konuşlandırılması için 6 sene içerisinde toplam 27.4 milyar dolar tutarında kaynak ayırdığı belirtildi.

Söz konusu "ada zinciri" programının başlangıç yılı olan 2022'de, programın 2021'de bölgeye ayrılan 2.2 milyar ABD dolarının iki katından fazla olacak şekilde, yaklaşık 4,7 milyar ABD dolarına mal olacağı ve bu miktarın ABD'nin Rusya'ya karşı yıllık olarak harcadığı savunma bütçesinin neredeyse aynısı olduğu aktarıldı.

Nikkei Asia'da yer alan habere göre, ilk ada zinciri, Çin'in ilk savunma hattı olarak gördüğü Tayvan, Okinawa ve Filipinler'i içeren bir grup adadan oluşmakta. İkinci ada zincirinin ise Batı Pasifik'te güneydoğu Japonya'dan Guam'a ve güneyden Endonezya'ya kadar uzanan bir alanı kapsadığı ifade ediliyor.

Hint-Pasifik bölgesinde Çin'e karşı konuşlandırılacak bir füze ağının Japonya için bir artı olacağı belirtildi. Amerikan kara, deniz ve hava kuvvetleri, iki ülkenin güvenlik anlaşması gereğince Japonya'da konuşlanmış durumda. Halihazırda, ülke dışındaki en büyük Amerikan askeri birliğinin bulunduğu ülke olan Japonya'da yaklaşık 55 bin ABD askeri bulunuyor. ABD'nin Hint-Pasifik'te ise konuşlanmış yaklaşık 132 bin askeri bulunmakta.

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