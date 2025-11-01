İSTANBUL 21°C / 13°C
  • ABD'den ASEAN'a Çin uyarısı: Deniz kuvvetlerinizi güçlendirin
ABD'den ASEAN'a Çin uyarısı: Deniz kuvvetlerinizi güçlendirin

Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya gelen ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ASEAN ülkelerine Güney Çin Denizi'nde Çin'in artan eylemleriyle mücadele için sağlam durma ve deniz kuvvetlerini güçlendirme çağrısı yaptı.

1 Kasım 2025 Cumartesi 16:54
Hegseth, Malezya'da ASEAN ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki eylemlerinden endişeli olduğunu belirten Hegseth, Washington yönetiminin bu bölgedeki anlaşmazlıklar konusunda diyaloğa önem verdiğini söyledi.

Hegseth, ASEAN ülkelerine, bir ülkenin tehdit edilmesi durumunda diğer üyelerin alarma geçmesi için "ortak denizcilik farkındalığını" geliştirme çağrısı yaptı.

ASEAN ülkelerine Çin'in artan eylemleriyle mücadele için sağlam durma çağrısında bulunan Hegseth, ülkeleri deniz kuvvetlerini güçlendirmeye de davet etti.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

ABD ve Avustralya gibi bazı bölge dışı ülkeler de Çin'in Güney Çin Denizi'ni kendi suları ve hava sahası olarak görmesine karşı çıkıyor, bölgede seyrüsefer ve uçuş serbestisinin korunmasını savunuyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in, Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

