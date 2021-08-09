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Dünya

ABD'den askerlere zorunlu aşı kararı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan askerlerinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılanmasını zorunlu kılacak.

AA9 Ağustos 2021 Pazartesi 21:18 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 21:18
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, birliklere gönderdiği bildiride, ''En geç eylül ortasına kadar aşının zorunlu olması için Başkan'ın (Joe Biden) onayını isteyeceğim.'' ifadesini kullandı.

Austin, askeri birliklere ne kadar aşıya ihtiyaç duyulduğunun belirlenmesi ve hazırlıkların yapılması talimatı verdi.

ABD İlaç ve Gıda Dairesinin (FDA) Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısına eylülde tam onay vermesi bekleniyor.

FDA'nın onayının ardından, ABD Savunma Bakanlığı ordunun aşılanmasını zorunlu kılabiliyor.

Pentagon'a göre, şimdiye kadar 1 milyondan fazla Amerikan askeri iki doz Kovid-19 aşısı, 237 binden fazla asker ise tek doz aşı yaptırdı.

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