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Dünya

ABD'den ateşkes kararı! 18 Şubat'a kadar uzatıldı

ABD, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkes anlaşmasının yaklaşık 3 hafta daha uzatıldığı bilgisini paylaşıldı.

AA27 Ocak 2025 Pazartesi 07:50 - Güncelleme:
ABD'den ateşkes kararı! 18 Şubat'a kadar uzatıldı
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Beyaz Saray tarafından paylaşılan yazılı açıklamada, "ABD tarafından izlenen Lübnan ve İsrail arasındaki uzlaşma 18 Şubat 2025'e kadar yürürlükte kalmaya devam edecek." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Lübnan, İsrail ve ABD hükümetleri arasında 7 Ekim 2023'ten sonra yakalanan Lübnanlı tutukluların iadesi için müzakerelere başlatılacağı bilgisine yer verildi.

Lübnan'la varılan ateşkes anlaşmasına rağmen işgal ettiği bölgelerden çekilmeyen İsrail ordusunun dün yaptığı saldırılarda 22 kişi hayatını kaybetmiş, 124 kişi yaralanmıştı.

- İSRAİL ORDUSUNUN 26 OCAK'A KADAR LÜBNAN'DAN ÇEKİLMESİ ÖNGÖRÜLÜYORDU

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım 2024'te yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Lübnan ordusunun anlaşma uyarınca 60 gün içinde (26 Ocak'a kadar) İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ettiği bölgelere aşamalı olarak konuşlanması ve İsrail ordusunun çekilmesi öngörülüyordu.

Anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından geçen sürede İsrail ordusu, bombardımanlar ve ev yıkma gibi eylemlerle ateşkes ihlallerini sürdürdü.

İsrail ordusu, 24 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden çekilme sürecinin 60 günden fazla sürdüğünü ve bu durumun anlaşmaya aktarıldığını savunarak, pazar günü tam çekilmeyi tamamlayamayacağını duyurmuştu.

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