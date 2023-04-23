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Dünya

ABD'den Azerbaycan hazımsızlığı! Rahatsızlıklarını açık açık dile getirdiler

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'ABD, Azerbaycan'ın Laçın Koridoru'nda bir kontrol noktası kurmasının barış sürecine güven tesis etme çabalarını baltalamasından derin endişe duymaktadır” dedi.

IHA23 Nisan 2023 Pazar 21:41 - Güncelleme:
ABD'den Azerbaycan hazımsızlığı! Rahatsızlıklarını açık açık dile getirdiler
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ABD, Azerbaycan'ın Ermeni silahlı grupların geçişini, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizat sevkiyatını önlemek amacıyla Laçın Koridoru'na kurduğu kontrol noktasından rahatsız olduğunu açıkladı. ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD, Azerbaycan'ın Laçın Koridoru'nda bir kontrol noktası kurmasının barış sürecine güven tesis etme çabalarını baltalamasından derin endişe duymaktadır" denildi.

ABD'DEN AZERBAYCAN HAZIMSIZLIĞI!

Bölgeden provokasyon yapan yasadışı Ermeni silahlı gruplara değinilmeyen açıklamada, "Laçın Koridoru'nda serbest şekilde insan ve ticaret dolaşımı olması gerektiğini yineliyoruz. Tarafları barış görüşmelerini yeniden başlatmaya ve sınır boyunca provokasyonlardan ve düşmanca eylemlerden kaçınmaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

TÜRK-RUS ORTAK GÖZLEM MERKEZİ BİLGİLENDİRDİ

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, 10 Kasım 2020 tarihli üçlü deklarasyona aykırı olarak Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarında bulunan yasadışı Ermeni silahlı gruplarına personel geçişini, mühimmat, mayın ve diğer askeri teçhizat sevkiyatını önlemek ve Ermenistan tarafından tek taraflı kurulan kontrol noktasına karşılık olarak Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti'nin birlikleri tarafından Laçın-Hankendi yolunun başlangıcında sınır kontrol noktası kurulduğu duyurulmuştu. Açıklamada, yerel saatle 12.00'de kurulan sınır kontrol noktası konusunda Rus barış gücü birliği komutanlığı ve Türk-Rus Ortak Gözlem Merkezi de bilgilendirildiği aktarılmıştı.

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