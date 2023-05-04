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Dünya

ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Azerbaycan ve Ermenistan müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

AA4 Mayıs 2023 Perşembe 07:11 - Güncelleme:
ABD'den Azerbaycan ve Ermenistan açıklaması
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Sullivan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'ı, Beyaz Saray'da ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Ermenistan ve Azerbaycan'ın müzakerelerde kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşılıyoruz ve devam eden diyalogu teşvik ediyoruz" ifadesini kullanan Sullivan, sürdürülebilir ve adil bir anlaşmanın, her iki ülke ve bölge için fırsatlar açacak bir anahtar olacağını kaydetti.

ABD, pazar günü başlayan Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki müzakerelere ev sahipliği yapıyor. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Antony Blinken, pazartesi günü Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri bakanları ile bir araya gelmişti.

Blinken, pazar günü, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda ayrı ayrı görüşerek, liderlere iki ülke arasındaki barış görüşmelerinin önemini vurgulamış ve ABD'nin destek sözünü yinelemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Blinken'ın Aliyev ile görüşmesine ilişkin, "Blinken, barışın mümkün olduğuna inandığını paylaştı. Ayrıca, Laçin koridorunda bir kontrol noktası kurulmasının, barış sürecine güven inşa çabalarını zayıflattığından derin kaygı duyduklarını ve Laçin koridorunun ticari ve özel araçlara en kısa zamanda yeniden açılmasının önemini vurguladı." açıklamasını yapmıştı.

Paşinyan ile görüşmeye ilişkin ise "Blinken, Güney Kafkasya'da kalıcı bir barışın sağlanması için doğrudan diyaloğun ve diplomasinin tek yol olduğunu yineledi. Ayrıca Başbakanın barış sürecine olan bağlılığından dolayı takdirini ifade etti." denilmişti.

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