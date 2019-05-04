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ABD, BAE ve Bahreyn'e 6 milyar dolarlık silah satışına onay verdi

ABD Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'e yaklaşık 6 milyar dolarlık silah satışına onay verdi. Üç ayrı paket halinde onaylanan satışlar, BAE ile Bahreyn'in Patriot füze sistemleri almasını öngörüyor. Bahreyn ayrıca F-16 uçaklarına ilave silah sistemleri de satın alıyor.

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Pentagon'a bağlı ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), ABD Dışişleri Bakanlığının söz konusu muhtemel silah satışlarına onay verdiği konusunda Kongreyi bilgilendirdi.

Üç ayrı paket halinde onaylanan silah satışlarının her biri için Kongreye ayrı birer mektup gönderen ajans, BAE ve Bahreyn'e toplamda 5 milyar 958 milyon dolarlık silah satışına onay verildiğini bildirdi.

Buna göre, Bahreyn'in, 2 milyar 478 milyon dolar karşılığında Patriot füze sistemleri ile bu sistemlere entegre ekipmanları alması öngörülüyor. Bu paket içerisinde uçakları ve seyir füzelerini vurabilen 36 adet Patriot MIM-104E model güdümlü füze satışının yer aldığı kaydedildi.

Bahreyn'in ayrıca hava filosunda bulundurduğu F-16'larda kullanılmak üzere 750 milyon dolar değerinde ilave silah sistemleri alacağı ifade edildi. Bu paketin içinde ise 32 adet AIM-9X füzesi, 20 adet AGM-84 Block II Harpoon füzesi ve 100 adet de GBU-39 yer alıyor.

BAE'nin ise yine Patriot füze sistemleri ve bu sistemlere entegre ilave ekipmanları 2 milyar 730 milyon dolar karşılığında alması öngörülüyor.

Bahreyn ve BAE için satışı onaylanan silahları, Amerikan Raytheon ve Lockheed Martin firmaları üretiyor.

ABD yönetimi, geçen ay da Suudi Arabistan'a 2.4 milyar dolarlık THAAD (Yüksek İrtifa Hava Savunma Sistemi) füzeleri satmıştı.

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