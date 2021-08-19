İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ağustos 2021 Perşembe / 11 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4486
  • EURO
    9,9388
  • ALTIN
    485.59
  • BIST100
    1449.59
Dünya

ABD'den bakımevlerine aşı şartı

ABD Başkanı Joe Biden, bakımevlerinin federal fonlardan yararlanmalarını, çalışanlarının Kovid-19 aşısı olması koşuluna bağlayacaklarını duyurdu.

AA19 Ağustos 2021 Perşembe 00:49 - Güncelleme: 19 Ağustos 2021 Perşembe 00:49
ABONE OL

Biden, Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Kovid-19'la mücadele için alınacak yeni önlemleri açıkladı.

"Eğer bir bakım evinde yaşıyor, çalışıyor ya da ziyaret ediyorsanız, çalışanlardan Kovid-19 kapma riskinizin olmamalı" diye konuşan Biden, bu kurumlarda çalışanların aşı yaptırmaması durumunda kurumların Medicaid ve Medicare ödemelerinin kesileceğini söyledi.

Biden'ın duyurduğu yeni uygulama, ABD yönetiminin son haftalarda ülkede aşılamayı artırmak için uygulamaya koyduğu bir dizi düzenlemenin devamı niteliğini taşıyor.

Geçtiğimiz haftalarda federal çalışanlardan ve sağlık çalışanlarından aşı olduklarını kanıtlamalarını isteyen ABD yönetiminin, orduda da aşıyı önümüzdeki aydan itibaren zorunlu hale getireceği açıklanmıştı.

Federal veriler, ülkede yüzbinlerce bakımevi çalışanının aşısız olduğunu gösteriyor.

Bakımevi çalışanlarına aşı zorunluluğunun önümüzdeki ay uygulamaya konulması bekleniyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.