TRT Haber 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:20 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:32

USS Nevada denizaltısı, cumartesi günü ABD'ye bağlı Guam Adası'ndaki donanma üssüne girdi.

Bu, 2016 yılından bu yana Guam'a yapılan ilk balistik füze denizaltısı ziyareti olarak kayıtlara geçti.

ABD ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Liman ziyareti, ABD ile bölgedeki müttefikleri arasındaki iş birliğini güçlendirerek ABD'nin kapasitesini, esnekliğini, hazırlığını ve Hint-Pasifik bölgesel güvenlik ve istikrarına olan bağlılığının devam ettiğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Ohio sınıfı USS Nevada denizaltısı, 20 Trident balistik füze ve onlarca nükleer savaş başlığı taşıyor.