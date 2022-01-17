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Dünya

ABD'den balistik füzeli gözdağı! 2016'dan beri ilk kez

ABD'nin çok sayıda nükleer savaş başlığı taşıyan balistik füze denizaltısı USS Nevada, Guam Deniz Üssü'ne ulaştı. Bu, 2016 yılından bu yana Guam'a yapılan ilk balistik füze denizaltısı ziyareti olarak kayıtlara geçti.

TRT Haber17 Ocak 2022 Pazartesi 09:20 - Güncelleme: 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:32
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USS Nevada denizaltısı, cumartesi günü ABD'ye bağlı Guam Adası'ndaki donanma üssüne girdi.

Bu, 2016 yılından bu yana Guam'a yapılan ilk balistik füze denizaltısı ziyareti olarak kayıtlara geçti.

ABD ordusundan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Liman ziyareti, ABD ile bölgedeki müttefikleri arasındaki iş birliğini güçlendirerek ABD'nin kapasitesini, esnekliğini, hazırlığını ve Hint-Pasifik bölgesel güvenlik ve istikrarına olan bağlılığının devam ettiğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Ohio sınıfı USS Nevada denizaltısı, 20 Trident balistik füze ve onlarca nükleer savaş başlığı taşıyor.

  • Guam Deniz Üssü
  • Guam Adası
  • balistik füze denizaltısı

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