İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0812
  • EURO
    6,7751
  • ALTIN
    321.631
  • BIST100
    110785
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Boko Haram lideri için 7 milyon dolar para ödülü
Dünya

ABD'den Boko Haram lideri için 7 milyon dolar para ödülü

ABD, Boko Haram lideri Abubekir Şekau'nun yerini söyleyene 7 milyon dolar para ödülü vereceğini açıkladı.

AA04 Mart 2020 Çarşamba 21:56 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 21:56

ABD Adalet Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Boko Haram lideri terörist Ebubekir Şekau'nn yakalanmasını sağlayacak bilgiler için 7 milyon dolar ödül verecek." ifadesine yer verildi.

Para ödülünün Dışişleri Bakanlığınca verileceği belirtilirken Bakanlığın WhatsApp numarası ve Telegram adres bilgileri de paylaşıldı.

Şekau, örgütün kurucusu Muhammed Yusuf'un 2010'da öldürülmesi sonrası liderliği devralmıştı.

Ebubekir Şekau, sivil ve askeri noktalara saldırıların yanı sıra 2014'te Borno eyaletindeki Chilbok kızlarının kaçırılmasından sorumlu tutuluyor.

2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

İngiliz gazeteciye mülteciden ‘tokat' gibi cevap

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu
Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

Tehlike kapıda! 'Devlet sırrı' Rusya'ya pahalıya mal oldu

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay
SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

SİHA'larımız bir Rus yapımı Pantsir'i daha vurdu! Dikkat çeken detay

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular
Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Ağır darbe alan Rejimin imdadına koştular

Türkiye karşıtı bildiri yayımladılar
Türkiye karşıtı bildiri yayımladılar

Türkiye karşıtı bildiri yayımladılar
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.