İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9473
  • EURO
    6,5575
  • ALTIN
    302.448
  • BIST100
    120150
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den Çin'e gidecek vatandaşlarına ''koronavirüs'' uyarısı
Dünya

ABD'den Çin'e gidecek vatandaşlarına ''koronavirüs'' uyarısı

ABD yönetimi, Çin'e seyahat etmeyi düşünen vatandaşlarına, bu ülkede yayılan yeni tip koronavirüs sebebiyle seyahatlerini gözden geçirmeleri ve virüsün kaynağı olan Hubei eyaletine seyahat etmemeleri çağrısında bulundu.

AA28.01.2020  07:47 - Güncelleme: 28.01.2020  07:47

ABD Dışişleri Bakanlığı, yazılı bir açıklamayla 23 Ocak'ta yaptığı Çin'e seyahat uyarısını güncelleyerek 3 nolu risk kategorisine yükseltti.

Buna göre Çin'e gitmek isteyen ABD vatandaşlarına, söz konusu ülke genelinde yayılan koronavirüs sebebiyle "seyahatlerini yeniden gözden geçirmeleri" çağrısında bulunuldu. Açıklamada ayrıca, ölümcül virüs riski sebebiyle Çin'in Hubei eyaletine ise ABD vatandaşlarının seyahat etmemeleri istendi.

İlk olarak 12 Aralık'ta Hubei eyaletinin Vuhan kentinde tespit edilen yeni tip koronavirüs (2019-nVoC) salgını nedeniyle Çin genelinde can kaybı 82'ye, virüsün bulaştığı kişi sayısı 2 bin 844'e yükselmişti.

İki yıldır çektiği şiddetli baş ağrısından 6 saatlik operasyonla kurtuldu

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Vedat Muriqi için dünya devi devrede
Vedat Muriqi için dünya devi devrede

Vedat Muriqi için dünya devi devrede

Nihat Özdemir: Polemik yaratmak doğru değil
Nihat Özdemir: Polemik yaratmak doğru değil

Nihat Özdemir: Polemik yaratmak doğru değil

Galatasaray gurbetçi avında
Galatasaray gurbetçi avında

Galatasaray gurbetçi avında

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın

Arap ve İslam ülkelerine 'ABD' çağrısı: Törene katılmayın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.