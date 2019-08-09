30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4803
  • 6,1384
  • 262.155
  • 99208.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD'den Çin'e 'Hong Kong'daki Amerikalı diplomat' tepkisi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ABD'li bir diplomatın Hong Kong'da Çin karşıtı gösteriler düzenleyen protestocularla görüşmesine ilişkin çekilen fotoğrafının yayımlanmasına tepki göstererek, söz konusu diplomatın hayatının riske atıldığını savundu.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Sözcü Ortagus, bakanlıkta düzenlenen basın brifinginde konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu ABD'li diplomatın, Hong Kong'daki protestocularla görüşme anına ilişkin fotoğrafın yayınlanmasını eleştiren Ortagus, "Bu, sorumlu bir ülke davranışı değil, haydut bir rejimin yapacağı bir şeydir. ABD'li bir diplomatın kişisel bilgilerinin ve görüntülerinin yayımlanması kabul edilemez." dedi.

- "AMERİKALI DİPLOMATLAR, ESKİ HÜKÜMET YETKİLİLERİ VE MUHALİF EYLEMCİLERLE GÖRÜŞMEKTEDİR"

Ortagus ayrıca, görüşmeye dair fotoğrafın söz konusu diplomatın hayatını ve ailesini riske attığını savundu.

"Diplomatın, o görüşmede ne aradığına" ilişkin soruya ise Ortagus, "Bu tarz görüşmeler, Amerikalı diplomatların dünyanın her yerinde, her gün yaptığı şeylerdir. Amerikalı diplomatlar, diğer ülkelerdeki eski hükümet yetkilileri ve muhalif eylemcilerle görüşmektedir. Bu durum sadece Hong Kong veya Çin'e yönelik olmadığı gibi, her ülkede yapılan bir şeydir. Söz konusu diplomat işini yapıyordu." yanıtını verdi.

- ÇİN HÜKÜMETİNDEN TEPKİ

Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı süren gösteriler devam ederken, ABD'li bir diplomatın bölgedeki bir otelde protestocularla görüşme yaptığına dair bazı fotoğraflar yayımlanmıştı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Hong Kong Özel Komiseri Ofisi, konuya ilişkin tepki göstererek, Amerikan başkonsolosluk yetkilisini görüşmeye çağırdıklarını açıklamıştı.

Söz konusu görüşmeye dair ABD yönetiminden açıklama beklediklerini belirten Çin Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, ABD'den, Hong Konglu protestocularla mesafesini korumasını istemişti.

Denizli´de meydana gelen deprem sonrası oluşan hasara ilişkin fotoğraflar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'li diplomatın fotoğrafı kriz çıkardı... Zehir zemberek sözler

ABD'li diplomatın fotoğrafı kriz çıkardı... Zehir zemberek sözler

Çatı çökme ihbarına giden itfaiyeci neye uğradığını şaşırdı!

Çatı çökme ihbarına giden itfaiyeci neye uğradığını şaşırdı!

Arz fazlası var küçükbaş kurban tercih edin

Arz fazlası var küçükbaş kurban tercih edin

Durmisi ile çifte bayram sevinci

Durmisi ile çifte bayram sevinci

Genç hostesin sır ölümü

Genç hostesin sır ölümü

Hatay'da mühimmat deposunda patlama

Hatay'da mühimmat deposunda patlama

Rektör fenomenlik yolunda 

Rektör fenomenlik yolunda 

Balık değil milyonluk uyuşturucu çıktı

Balık değil milyonluk uyuşturucu çıktı
 

POPÜLER HABERLER

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

´Kaz Dağları´ yalanlarına tek tek cevap verdi

Denizli'de şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi

Denizli'de şiddetli deprem! Birçok ilde hissedildi

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı vakitleri

Gaziantep bayrama hazır, yöresel lezzetler...

Gaziantep bayrama hazır, yöresel lezzetler...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA