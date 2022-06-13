İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Haziran 2022 Pazartesi / 14 Zilkade 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,243
  • EURO
    18,0596
  • ALTIN
    1009.93
  • BIST100
    2510.14
Dünya

ABD'den Çin'e 'iletişim' vurgusu

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı, Lüksemburg'da yaptıkları görüşmede, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının açık tutulması vurgusu yaptı.

AA13 Haziran 2022 Pazartesi 21:56 - Güncelleme:
ABONE OL

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Sullivan ve Yang'ın, Lüksemburg'da ikili bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Bölgesel ve küresel güvenlik konularına ilişkin "samimi, anlamlı ve verimli bir görüşme" yapıldığına işaret edilen açıklamada, ABD-Çin ilişkilerindeki temel konuların da ele alındığı aktarıldı.

Açıklamada, "Sayın Sullivan, ülkelerimiz arasındaki rekabetin yönetilmesi için iletişim kanallarının açık kalmasının önemine işaret etti." ifadesi kullanıldı.

Sullivan ve Yang, 14 Mart'ta Roma'da yüz yüze görüşmüş, 18 Mayıs'ta da telefonda görüşmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.