DHA 21 Nisan 2020 Salı 14:27 - Güncelleme: 21 Nisan 2020 Salı 14:51

ABD'de koronavirüs nedeniyle ölü sayısının her geçen gün artması Çin'e karşı büyük bir nefretin ortaya çıkmasına neden olurken, Washington ile Pekğin arasında söz dalaşı sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Navarro Çin’in aşı konusundaki ticari savaşı kazanmak için gerçek koronavirüs (Covid-19) verilerini saklıyor olabileceğini iddia etti.

TİCARET SAVAŞINI KAZANMAK İÇİN GİZLİYOR

ABD medyasına konuşan Beyaz Saray Ticaret Danışmanı Peter Navarro Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in koronavirüs verilerini ticari yarışı kazanmak amacıyla bir aşı üretmeye çalıştığı için gizliyor olabileceğini iddia etti. Resmi istatistiklere göre koronavirüs salgınından en kötü etkilenen ülke olan ABD, Pekin'i tekrar tekrar Çin'de başlayan salgın hakkındaki verileri paylaşmaya çağırıyor.