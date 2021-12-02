İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Aralık 2021 Perşembe / 27 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,4183
  • EURO
    15,2431
  • ALTIN
    763.686
  • BIST100
    1872.73
Dünya

ABD'den Çin'e suçlama

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin'in hipersonik silah arayışının 'bölgedeki gerginliği artırdığını' bildirdi.

AA2 Aralık 2021 Perşembe 11:46 - Güncelleme: 2 Aralık 2021 Perşembe 11:46
ABONE OL

Austin, Güney Kore'nin başkent Seul'ü ziyareti çerçevesinde mevkidaşı Suh Wook ile bir araya geldi.

Çin'in hipersonik silah arayışının bölgedeki gerginliği artırdığına işaret eden Austin, ABD'nin Çin'in oluşturduğu potansiyel tehditleri önlemek için çabalarını sürdüreceğini belirtti.

Austin, Çin'in askeri olanaklarıyla ilgili endişeleri bulunduğunu ifade ederek ABD'ye ve müttefiklerine yönelik potansiyel tehdide karşı savunma ve caydırma yeteneklerini sürdürmeye devam edeceklerini kaydetti.

Güney Kore Savunma Bakanı Suh ile Kuzey Kore'den gelebilecek tehditleri ve çeşitli konuları ele aldıklarını dile getiren Austin, Kuzey Kore'nin füze ve diğer silah programlarının bölgesel güvenliği daha fazla istikrarsızlaştığı konusunda hemfikir olduklarını söyledi.

Suh, Güney ve Kuzey Kore ile Kuzey Kore ve ABD arasındaki önceki taahhütlere dayanan diplomasi ve diyaloğun Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın sağlanması için şart olduğunu ifade etti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.