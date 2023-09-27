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Dünya

ABD'den Çin'e teşekkür

Güney Kore'den izinsiz olarak Kuzey Kore'ye geçen ABD askeri Travis King'in transferi için ABD, Çin ve İsveç'e teşekkür etti.

IHA27 Eylül 2023 Çarşamba 21:44 - Güncelleme:
ABD'den Çin'e teşekkür
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Güney Kore'den izinsiz olarak Kuzey Kore'ye geçen ve Çin'e sınır dışı edilen ABD askeri Travis King hakkında ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bakanlık, ABD Savunma Bakanlığı ile koordineli çalışan İsveç ve Çin'e King'in transferini kolaylaştırmadaki yardımları için teşekkür etti.

Açıklamada, ABD'nin Çin Büyükelçisi Nicholas Burns ve Tuğgeneral Patrick Teague'nun bugün King'i kabul ettikleri ifade edilerek, King'in en yakın zamanda ABD'ye doğru yola çıkacağı aktarıldı.

Güney Kore'deki ABD birliğinde görev yapan 23 yaşındaki King, 18 Temmuz'da disiplin suçu nedeniyle ABD'ye geri gönderilmeden hemen önce Incheon Havalimanı'ndan ayrılmayı başarmıştı. Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan iki ülke arasındaki askerden arındırılmış ortak güvenlik bölgesini kapsayan bir tura katılan King, tur sırasında izinsiz olarak Kuzey Kore sınırını geçmişti. Kuzey Kore, önce bilgilerinin olmadığını savunmuş ancak 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, King'in gözaltına alındığını doğrulamıştı.

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