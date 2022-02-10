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Dünya

ABD'den Çin'e, Ukrayna krizinde Rusya'yı gerginliği azaltmaya teşvik etmesi çağrısı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Çin'e Ukrayna krizinde Rusya'yı gerginliği azaltarak 'doğruya teşvik etmesi' çağrısında bulundu.

AA10 Şubat 2022 Perşembe 22:45 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 22:46
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Thomas Greenfield, CNN televizyonuna Ukrayna-Rusya krizi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Çin'in BM Güvenlik Konseyinde ülkelerin sınırları ve egemenliğinin korunmasına yönelik endişelerini sık sık dillendirdiğine ve Rusya'nın da tam olarak Ukrayna'nın bütünlüğünü ve sınırlarını tehdit ettiğine dikkati çeken Thomas Greenfield, "Umarız Çin, Rusları doğru olanı yapmaya teşvik etmede bir rol oynar." dedi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise Twitter hesabından ABD'li Büyükelçiye, "Bizim mesajımız tutarlı ve net. Farlılıklar diplomasi yoluyla çözülmeli. Gerginliği artırmayı bırakın ve Rusya'nın meşru güvenlik endişelerini ciddiye alın." şeklinde yanıt verdi.

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