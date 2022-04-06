ABD'den Çin'e ''Ukrayna ve Tayvan'' uyarısı

Sherman, Temsilciler Meclisi'nde yapılan ve ABD'nin Hint-Pasifik politikasının ele alındığı oturumda, Pekin yönetimine Ukrayna ve Tayvan konusunda uyarılarda bulundu.

Çin yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Ukrayna savaşında yardım etmesi halinde ABD'nin ne yapacağının sorulması üzerine Sherman, "Bugün Putin'e karşı açıklanan ve sadece ABD'den değil, koordineli şekilde müttefiklerimizin ve ortaklarımızın getirdiği yaptırımları gördünüz. Bence bu, Devlet Başkanı Şi'ye eğer Putin'i somut şekilde desteklerse ne ile karşılaşabileceğine dair net bir kavrayış sunuyordur. Bu bizim çok ciddiye aldığımız bir konu." ifadesini kullandı.

Sherman, Çin'in Tayvan konusundaki adımlarını da yakından takip ettiklerini vurgulayarak, "ABD, Tayvan'ın kendini savunabilmesi noktasında bu ülkeyi desteklemeyi sürdürecek. ABD, Tayvan'ın geleceğini belirleyecek tüm girişim ve çabaları hesaba katmaktadır." diye konuştu.

Hint-Pasifik bölgesinde barışçıl çözümü öncelediklerini anlatan Sherman, aksi bir durum oluşması halinde ABD'nin gereken gücü kullanmaktan çekinmeyeceğini kaydetti.

Sherman, Tayvan'ın BM sistemine dahil olabilmesi noktasında diğer ülkelerin de kendilerine destek vermeleri gerektiğini söyledi.

- PUTİN'İ EYLEMLERİ NEDENİYLE SORUMLU TUTACAĞIZ

Ukrayna'da özellikle Buça'da yaşanan sivil ölümlerine atıf yapan ABD Bakan Yardımcısı Sherman, Putin'i Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle sorumlu tutmak için sadece Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) değil, BM Güvenlik Konseyi ve BM İnsan Hakları Konseyi gibi diğer uluslararası mekanizmaları da işletebileceklerini belirtti.

Sherman, "Buça'nın bundan sonra göreceklerimizin sadece başlangıcı olduğuna inanıyoruz. Bu yönetim, Ukrayna'da savaş suçları işlendiğini açıkça dile getiriyor. Bu bizim için önemli bir öncelik." dedi.

Ukrayna'ya çok sayıda tanksavar ve diğer karadan havaya savunma silahı temini noktasında Biden yönetiminin önemli çaba gösterdiğini anlatan Sherman, savaşın başlamasından bu yana Kiev'e yaptıkları savunma yardımının 1,5 milyar dolara yaklaştığını aktardı.

- İRAN'A KARŞI ASKERİ GÜÇ KULLANIP KULLANMAMA KONUSUNDA NET YANIT VERMEDİ

Öte yandan Sherman, İran'la nükleer müzakerelerin işe yaramaması durumunda ve ABD'nin bir noktada Tahran'a karşı askeri güç kullanması gerektiğinde ABD yönetiminin tavrının ne olacağıyla ilgili soruya ise net yanıt vermekten kaçındı.

Soruyu yönelten Cumhuriyetçi Kongre üyesinin ısrarlı sorularına rağmen Sherman, ABD'nin İran'a yönelik savunma pozisyonunun ne olduğunun bilindiğini ve bunun müzakerelerle değişmediğini söylemekle yetindi.