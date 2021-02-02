02 Şubat 2021 Salı 09:29 - Güncelleme: 02 Şubat 2021 Salı 10:00

20 Ocak'ta görevi sona eren Eski Ulusal Karşı İstihbarat Güvenlik Merkezi Başkanı William Evanina, CBS kanalına konuştu.

Evanina, Pekin'in, Amerikalıları, DNA'ları da dahil olmak üzere sağlık verilerini toplamaya çalıştığı konusunda uyardı.

PEKİN GENOM ENSTİTÜSÜ'NÜ HEDEF GÖSTERDİ

Eski istihbaratçı, verilerin akıllı evler, sensörler ve 5G ağları üzerinden elde edildiğini söyledi, Çin'in bu yolla hastalıkların tedavisinde ve kullanılan teknolojilerde tekel olmayı amaçladığını iddia etti.

William Evanina, biyoteknoloji firması Pekin Genom Enstitüsü'nü de hedef gösterdi.

ABD'de 5 eyalette yüksek teknolojili koronavirüs test laboratuvarları kurma teklifinde bulunan firmanın, toplayacağı kan örneklerini başka amaçlar için kullanılabileceğine dikkati çekti.

ÇİN İDDİALARI REDDETTİ

Çinli firma ise iddiaları reddetti.

TRT Haber'in haberine göre, firma, "Amerikan vatandaşlarının gen verilerinin firmamız yoluyla ele geçirildiği iddiası asılsızdır" açıklamasını yaptı.