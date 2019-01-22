ABD’den Çin’i kızdıracak hamle: İadesini resmen isteyecek

Kanada'nın ABD Büyükelçisi David MacNaughton, ABD’nin Kanada hükûmetinden, Çinli telekom devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Meng Wanzhou'nun iadesi için resmi talepte bulunacağını açıkladı.

Reuters’ta yer alan habere göre, Kanada merkezli Globe and Mail gazetesine röportaj veren MacNaughton, ABD’nin Kanada’ya, Wanzhou'nun iadesinin isteneceğini söylediğini ifade etti.

MacNaughton, resmi talebin ne zaman yapılacağını ise belirtmedi.

Çin: Kanada ve ABD, iade anlaşmasını suistimal ediyor

Kanadalı büyükelçinin açıklamasının ardından basın brifinginde açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, ABD ve Kanada’nın aralarındaki iade anlaşmasını, Wanzhou davasında kötüye kullandıklarını ifade etti.

Wanzhou davasının alışılagelmişin dışında olduğunu belirten Chunying, Kanada’nın ABD ile iade anlaşmasının, Çin vatandaşlarının güvenliğini, yasal haklarını ve çıkarlarını ihlal ettiğini söyledi.

ABD’den Wanzhou hakkındaki “tutuklama emrini” geri çekmesini talep ettiklerini ifade eden Chunying, ABD’ye Wanzhou için resmi bir iade talebinde bulunmamaları çağrısı yaptı.

İade başvurusu için son tarih 30 Ocak

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kanada Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ian MacLeod, Wanzhou'nun iadesi için ABD’den resmi bir talep gelmediğini açıklamıştı.

İade isteklerini iletmek için 30 Ocak 2019'a kadar süreleri olduğunu hatırlatan Sözcü MacLeod, "Resmi iade talebi destekleyici belgeler dahil henüz ABD tarafından yapılmamıştır. Bu isteği iletmek için 30 Ocak 2019'a kadar süreleri var. O sürede başvuru yapılması halinde, sürecin devamı ve karar vermek için bir 30 gün daha var." ifadelerini kullanmıştı.

Çin-Kanada gerilimi artıyor

Kanada makamlarının, İran’a yaptırımları deldiği gerekçesiyle ABD makamlarının talebi üzerine 1 Aralık 2018 tarihinde Huawei CFO’su Meng Wanzhou'yu tutuklaması iki ülke arasındaki gerilimi artırmıştı.

Çin, Meng Wanzhou'nun tutuklanmasına misilleme olarak Kanadalı eski bir diplomat olan Michael Kovrig dahil ülkedeki bazı Kanada vatandaşlarını gözaltına almaya başlamış, 2014 yılında uyuşturucu kaçakçılığından tutuklanan Robert Lloyd Schellenberg isimli Kanada vatandaşını ise idama mahkûm etmişti.

Huawei CFO’su Meng Wanzhou ise 3 gün süren kefalet duruşmasının ardından şartlı olarak serbest bırakılarak Kanada’daki konutunda ev hapsine alınmıştı.