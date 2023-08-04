ABD'den Ege Denizi için tehlikeli adım! Tepki çeken madde kabul edildi

ABD, Ege Denizi'nde barış, istikrar ve huzuru tehlikeye sokacak bir adıma imza attı. Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen Ulusal Savunma Yetki Yasası'na, 'Yunan adalarında' olası ABD askeri üslerinin kurulmasını içeren bir ek madde eklendiği ortaya çıktı. Yunan medyası, Ege'de Limni gibi gayriaskeri statüde bulunması gereken adaların işaret edildiğini iddia etti. ABD'nin Yunanistan topraklarında, Dedeağaç, Kavala, Selanik, Larisa, Stefanoviç ve Girit'te askeri üsleri bulunuyor.

ABD'den Ege Denizi'nde barış, istikrar ve huzuru tehlikeye atacak bir adım geldi. Kongre'nin Temsilciler Meclisi kanadından görev yapan Demokrat Milletvekili Grace Meng'in Ulusal Savunma Yetki Yasası'na eklenmesi için sunduğu teklif, oybirliği ile kabul edildi. Kabul edilen ek maddeyle, ABD'nin Ege Denizi'ndeki "Yunan adalarına" askeri üs kurmasının önü açılıyor. Kabul edilen skandal ek maddenin, Ekim 2021 tarihinde ABD ile Yunanistan arasında imzalanan Ortak Savunma İşbirliği Anlaşması çerçevesinde ele alındığı kaydedildi.

Grace Meng

YUNAN LOBİSİNDEN EK MADDE

Yunan lobisinin etkili olduğu New York'tan Temsilciler Meclisi'ne seçilen Demokrat milletvekili Meng'e ait kabul edilen ek maddenin içeriğinde, ABD Savunma ve Dışişleri Bakanları'nın birlikte, ABD ile Yunanistan arasındaki savunma ilişkisine ilişkin, olası ek askeri üsler ve özellikle "Yunan adalarındaki" ABD askeri varlığının genişletilmesini içeren bir raporu Kongre'nin ilgili komitelerine sunması isteniyor.

ANLAŞMAYA EKLENEN ÖZEL MADDE

Skandal maddedeki "Yunan adaları" tabiriyle kastın Lozan ve Paris Antlaşmalarıyla gayriaskeri statüde kalması ve silahsızlandırılması kaydıyla Yunanistan'a devredilen Ege Adalarını içerip içermedi belirtilmedi. Yeni Şafak'ın haberine göre, Ancak Yunan Kathimerini gazetesinde dün çıkan bir haber Atina'nın amacının bu olabileceğini gösterdi. Yunan gazetesinin haberine göre, 2021 yılında Atina ile Washington arasında imzalanan savunma anlaşmasında askeri üslerin coğrafi konumunu belirlemek için kullanılan "Yunanistan'ın genelinde" ifadesinin, söz konusu adaları da içerebileceği kaydedildi.

SATIR ARASINDAKİ LİMNİ DETAYI

Habere göre, dönemin Yunan hükümeti tarafından anlaşmaya sokulan bu özel tanımlama, Yunanistan tarafından Limni ve İskiri'yi ABD askeri varlığına ev sahipliği yapabilecek adalar olarak önermek ve ayrıca Yunanistan'ın kuzeyindeki Dedeağaç'ta bir üs ihtiyacını vurgulamak için kullanıldı. Limni, Lozan Antlaşması'na göre gayriaskeri statüde kalması gereken adalar arasında yer alıyor.

STATÜYÜ BOZMA PLANI

Yunanistan'ın, ABD Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen skandal ek maddeyi Limni üzerinden harekete geçirerek adaların gayriaskeri statüsünü bozma amacı için Washington'u paravan olarak kullanmak ve Ege Denizi'nde fiili bir durum oluşturmak istediği değerlendiriliyor. Bu çerçevede Atina ve Yunan lobisinin, ABD ile Türkiye'yi Ege Denizi'nde karşı karşıya getirmek hedefini de güttüğü kaydedildi.

KONGRE'NİN 2 KANADININ UZLAŞMASI GEREKİYOR

Ek maddenin nihai kabulü, Demokrat Parti'nin kontrolündeki Senato ile Cumhuriyetçi Parti'nin kontrolündeki Temsilciler Meclisi arasında son şekli verilecek Ulusal Savunma Yetki Yasası müzakerelerinin ardından belli olacak. İki tarafın uzlaşması halinde yasa imza için ABD Başkanı Joe Biden'ın masasına gidecek.

DEDEAĞAÇ DAHİL 6 ÜS

ABD'nin Yunanistan topraklarında, Dedeağaç, Kavala, Selanik, Larisa, Stefanoviç ve Girit'te askeri üsleri bulunuyor. Türkiye sınırına sadece 20 kilometre mesafedeki Dedeağaç'ta kurulan ABD üssünde onlarca zırhlı araç ve askeri helikopter bulunuyor.

DOĞU EGE ADALARI'NIN KONUMU

Taşoz, Semadirek, Limni, Bozbaba, Midilli, Sakız, İpsara, Sisam ve Ahikerya adaları, 1923 Lozan Barış Antlaşması uyarınca gayri askeri statüde kalmak koşuluyla Yunanistan'ın egemenliğinde bulunuyor. 1947 Paris Barış Antlaşması uyarınca silahsızlandırılması koşuluyla egemenliği İtalya'dan Yunanistan'a verilen Doğu Ege adaları ise Onikiadalar olarak adlandırılıyor. Onikiadalar, isminin çağrıştırdığı gibi 12 değil 14 adadan oluşuyor. Bu adalar Batnoz, Lipsi, İleriye, Kelemez, İstanköy, İncirli, İstanbulya, İleki, Herke, Kerpe, Çoban, Sömbeki, Rodos ve Meis şeklinde sıralanıyor.