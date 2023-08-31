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Dünya

ABD'den elektrikli araçlara geçiş için 15,5 milyar dolarlık kaynak

ABD Enerji Bakanlığı, elektrikli araçlara geçişi destekleyecek toplam 15,5 milyar dolarlık finansman ve kredi paketini duyurdu.

AA31 Ağustos 2023 Perşembe 23:44 - Güncelleme:
ABD'den elektrikli araçlara geçiş için 15,5 milyar dolarlık kaynak
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kaynağa, elektrikli araçlara geçiş için mevcut fabrikaların yeniden düzenlenmesi kapsamında 2 milyar dolar tutarında hibe ve 10 milyar dolar tutarında kredinin sağlanmasının dahil olduğu belirtildi.

Bakanlık ayrıca, elektrikli araç bataryalarının ve diğer ülkelerden ithal edilen batarya bileşenlerinin yerli olarak üretimi için 3,5 milyar dolarlık fon sağlamaya yönelik niyetini açıkladı.

Niyet bildiriminin Enerji Bakanlığının büyüyen yerli sanayi ile imalat sektörü çalışanlarını nasıl destekleyeceğini özetlediği vurgulanan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Amerika'da Yatırım" gündeminin iddialı iklim hedeflerine ulaşmak için gerekli yerel tedarik zincirlerini oluşturarak ulusal güvenliği de artırdığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm, Başkan Biden'ın ülkeyi küresel üretim merkezi haline getirecek iş gücüne ve fabrikalara yatırım yaptığına dikkati çekti.

  • enerji destek
  • elektrikli araçlar
  • finansman ve kredi

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