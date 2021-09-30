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Dünya

ABD'den ''Esed'' açıklaması

ABD, 'Esed hükümetiyle diplomatik ilişkileri 'normalleştirme veya iyileştirme' planımız yok.' açıklamasında bulundu.

Reuters30 Eylül 2021 Perşembe 08:15 - Güncelleme: 30 Eylül 2021 Perşembe 08:15
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, ABD'nin Suriye'de Esed hükümetiyle diplomatik ilişkileri "normalleştirme veya iyileştirme" yönünde herhangi bir planı olmadığını ve hiçbir ülkeyi bu yönde teşvik etmediklerini söyledi.

Bu açıklamalar Ürdün'ün dün Suriye ile ana sınır kapısını tamamen yeniden açmasının ardından Washington'un Ürdün ile Suriye arasında bir yakınlaşmayı teşvik edip etmediğine yönelik Reuters sorularına cevap olarak geldi.

Sözcü e-postayla yaptığı açıklamada, "ABD, Esed rejiminin Suriye halkına uyguladığı vahşet göz önüne alındığında, Esed rejimiyle diplomatik ilişkilerimizi normalleştirmeyecek veya iyileştirmeyecek ve hiçbir ülkeyi de bunu yapmaya teşvik etmeyecek" dedi.

Sözcü ayrıca, "Eed bizim gözümüzde hiçbir meşruiyet kazanmadı ve şu anda ABD'nin Esed hükümetiyle ilişkilerini normalleştirmesi söz konusu değil" dedi.

ABD, 2012'de Suriye'deki diplomatik varlığını askıya aldı.

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