ABD'den eski Sırp vekillere savaş suçlusu Seselj davasıyla ilgili yaptırım

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Radeta ve Joji, Sırbistan Ulusal Meclisi'nde görev yaparken Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesine çıkması planlanan tanıklara, savaş suçu işlemekten suçlu bulunan Sırp Radikal Partisi lideri Vojislav Seselj aleyhine delil sunmaktan caydırmak için rüşvet ve gözdağı verdi." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin demokrasi ve hukukun üstünlüğü konusunda Sırpların yanında olduğuna işaret edilen açıklamada, "ABD, kişisel kazanç için kamu gücünü kötüye kullananlara karşı hesap verebilirliği teşvik etmeyi sürdürecek." değerlendirmesinde bulunuldu.

