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Dünya

ABD'den Fildişi Sahili'ne 45 milyon dolarlık fon

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Fildişi Sahili'ne terörle mücadele amacıyla 45 milyon dolarlık fon sağlandığını duyurdu.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 00:44 - Güncelleme:
ABD'den Fildişi Sahili'ne 45 milyon dolarlık fon
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Afrika turunun ikinci ayağında ziyaret ettiği Fildişi Sahili'nde Cumhurbaşkanı Alassane Ouattara tarafından kabul edildi.

Görüşmenin ardından Blinken ve Ouattara ortak basın toplantısı düzenledi.

Fildişi Sahili'ni Batı Afrika'da terörle mücadelede oynadığı etkin rol nedeniyle kutlayan Blinken, Fildişi Sahili'nin hem ABD hem de bölgedeki diğer ülkeler için önemli bir ortak olduğunu söyledi.

Blinken, bu kapsamda ABD'nin Fildişi Sahili'ne bölgedeki aşırıcılıkla mücadelede kullanılmak üzere 45 milyon dolar fon sağlayacağını kaydetti.

Fildişi Sahili Cumhurbaşkanı Ouattara da Batı Afrika'da güvenlik konusunun önemli olduğuna dikkati çekerek, ABD'ye desteği için teşekkür etti.

Blinken ile görüşmesinde uluslararası gelişmeleri de ele aldıklarına işaret eden Ouattara, Gazze'de olan bitenden üzüntü duyduklarının altını çizdi. Ouattara, "Tüm dünyanın ve Birleşmiş milletlerin de talep ettiği gibi Filistin'de barış istiyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Blinken, hafta başında çıktığı Afrika turnesinde ilk olarak küçük bir ada ülkesi olan Cabo Verde'yi ziyaret etmişti.

Blinken daha sonra Fildişi Sahili'ne geçmiş ve Ouattara ile Afrika Uluslar Kupası kapsamında oynanan Fildişi Sahili-Ekvator Ginesi maçını izlemişti.

Blinken'ın Afrika turnesi Nijerya ve Angola ziyaretlerinin ardından sona erecek.

  • Terörle Mücadele
  • Fildişi Sahili

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