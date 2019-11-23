Bahane yine aynı... CENTCOM açıkladı: 500 askerimiz bölgede

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) DEAŞ saldırılarına karşı 500 ABD askerinin Suriye'nin doğusunda kaldığını açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, ''Bölgede gelecek DEAŞ saldırılarına karşı Suriye'nin doğusunda yaklaşık 500 askeri personelimiz kaldı.'' ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin geçen ekim ayında başlatmış olduğu Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde bazı bölgelerden çekilen ABD ordusu, petrol kuyularının olduğu bölgelere geri dönmüştü.

Daha önce ABD askerlerinin Suriye'den çekileceğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin doğusundaki petrol sahalarını güvence altına almak için bölgede asker bırakacaklarını açıklamış, “Petrolü güven altına aldık. O nedenle az sayıda ABD askeri petrolün olduğu bölgelerde kalacak ve biz de petrolü koruyacağız. Petrolle ne yapacağımıza sonra karar vereceğiz" demişti.

TERÖRE DESTEĞİN VE PETROLÜN BAHANESİ AYNI: DEAŞ

Yıllarca eli kanlı terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantıları YPG/YPD ve bu örgütlere paravan olması için kurulan SDG'ye silah, eğitim ve parasal yardımda bulunan ABD, teröristlerle olan ilişkisini dünya kamuoyuna, ''DEAŞ'la mücadele'' şeklinde servis ediyordu.

Trump, terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin öldürülmesinden hemen sonra Suriye'nin kuzeydoğusundaki petrol kuyularının geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı.

ABD Başkanı açıklamasında, ABD'nin Suriye petrolünden pay almasının zorunlu olduğunu belirterek, sondaj çalışmaları için ABD şirketlerini bölgeye gönderme önerisinde bulundu.

Trump'ın açıklamalarına paralel olarak, Suriye'deki 500 civarında ABD askeri, Suriye kuzeyinde petrol bölgeleri olan Deyr ez Zor, Rakka, Kamışlı, Tırbespiye, Rimelan, Çılağa, Derik ve Haseke kırsalında petrol bölgelerinde konuşlandı.

Yine Rakka'ya 4 kilometre yakınlıktaki Cezra bölgesinde 30 kadar ABD askerini olduğu bildiriliyor. ABD askerlerinin konuşlandığı Cezra bölgesinde de diğer bölgeler gibi petrol kuyuları bulunuyor.