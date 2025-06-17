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Dünya

ABD'den Gazze'de 60 günlük ateşkes teklifi

İsrail basını, ABD'nin Hamas'la esir takası ve Gazze Şeridi'nde 60 günlük ateşkes teklif ettiğini yazdı. Teklife ilişkin İsrail, Hamas ve ABD'den henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadığı belirtildi.

AA17 Haziran 2025 Salı 18:30 - Güncelleme:
ABD'den Gazze'de 60 günlük ateşkes teklifi
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Israel Hayom gazetesinin haberinde, "İsrail'in, ateşkes ve alıkoyduğu Filistinlilerin serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın elindeki İsrailli esirlerin bırakılmasını öngören ABD teklifi üzerinde çalıştığı" ifade edildi.

ABD'nin önerdiği ateşkesin 60 gün süreceği, bu sürede saldırıları sonlandırmak için müzakerelerin yapılacağı ve esirlerin serbest bırakılacağı iddia edildi.

ABD'nin saldırıların sona ermesi ve Gazze Şeridi'nin yeniden inşası konusunda katılımcı tarafların tamamını ciddi şekilde garanti eden bir formül önerdiği öne sürüldü.

HAMAS TEKLİFİ KABUL ETTİ İDDİASI

Gazete haberinde Hamas'ın ABD'nin teklifini kabul ettiğini iddia etti.

İsrail, Hamas ve ABD'den henüz konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 10 Haziran'da yaptığı açıklamada Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması müzakerelerinde "önemli bir ilerleme kaydedildiğini" söylemişti.

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