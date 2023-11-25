ABD'den ''Gazze'de geçici ateşkes uzatılabilir'' sinyali

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girdi.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.

Hamas bu kapsamda, 13 İsrailli ve 12 Taylandlı esiri serbest bıraktı. İsrail de 39 Filistinliyi salıverdi.

İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ESİR TAKASI İKİNCİ GÜNÜNDE DE DEVAM EDECEK

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün 42 Filistinli ve 14 İsrailli esir serbest bırakılacak.

İsrail ile Hamas arasında varılan mutabakat kapsamında karşılıklı esirlerin serbest bırakılmasına bugün de devam edilecek.

Yapılan açıklamalara göre, Hamas, bugün elindeki 14 İsrailli esiri daha teslim edecek.

Buna karşılık Tel Aviv yönetimi de İsrail hapishanelerindeki 42 Filistinli esiri serbest bırakacak.

Bu doğrultuda serbest bırakılacak Filistinli esirler yerel saatle 13.30'da işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Ofer Hapishanesi'ne nakledilecek.

Serbest bırakılacak İsrailli esirlerin İsrail topraklarına ulaşmasının ardından Filistinli esirler de Ofer Hapishanesi'nden Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkililerine teslim edilecek.

Daha sonra Filistinli esirler, Kızılhaç yetkilileri tarafından hapishaneden alınarak serbest bırakılacak.

GAZZE'DE İNSANİ ARANIN BAŞLAMASIYLA 49 GÜNÜN ARDINDAN İLK KEZ KUZEYE YARDIM MALZEMESİ ULAŞTI

İsrail ve Hamas arasındaki uzlaşıyla Gazze'de başlayan 4 günlük insani ara kapsamında 49 günün ardından ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 tır insani yardım malzemesi geldi.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, tarafların mutabakatıyla verilen insani ara çerçevesinde 7 Ekim'den bu yana ilk kez Gazze'nin kuzey kesimine yardım malzemesi sevki yapıldı.

Refah Sınır Kapısı'ndan giren yardım malzemesi yüklü tırlardan 3'ü dün akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyine vardı.

Öte yandan, Gazze'deki İçişleri Bakanlığına bağlı Sınır Kapıları Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'ye 150 tır yardım malzemesi girdiği, tırlardan 4'ünün tüp gaz, 3'ünün de yakıt taşıdığı belirtildi.

Gazze'ye giren yakıtın 150 bin litre, tüp gaz miktarının ise 85 ton olduğu kaydedilen açıklamada, yardım malzemelerinin girişinin dün 16.55'e kadar sürdüğü ifade edildi.

BİDEN, GAZZE'DEKİ İNSANİ ARANIN UZATILMASI İHTİMALİ OLDUĞUNU BELİRTTİ

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 4 günlük ara verilmesini kapsayan insani aranın uzatılması ihtimali olduğunu bildirdi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ABD'nin Massachusetts eyaletinde düzenlenen basın toplantısında İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara veren uzlaşmaya ilişkin açıklamada bulundu.

Biden, gazetecilerin insani aranın süresinin uzatılmasına ilişkin soruya, "Böyle bir ihtimal var." cevabını verdi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı kapsamında bugün 42 Filistinli ve 14 İsrailli esir serbest bırakılacak.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in, Belçika Başbakanı Alexander De Croo ile birlikte İsrail, Filistin ve Mısır'a yaptığı ziyaret sırasında yaptığı açıklamalar, İspanya ve İsrail arasında diplomatik krize neden oldu.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, İsrail'e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı konuşma nedeniyle İsrail hükümeti tarafından kınanması ve teröre destekle suçlanması üzerine, "sözlerinin arkasında durduğunu" ifade etti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'de başlattığı saldırılarla eş zamanlı olarak işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı kentlerine baskınların dozunu artırarak altyapıyı ve özellikle de Filistinlilerin sembolik yapılarını tahrip etmeye yoğunlaştı.

Hamas, İsrail ile varılan anlaşma kapsamında dün serbest bıraktığı esirlerin Kızılhaç yetkililerine teslim edildiği anların görüntüsünü yayınladı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara 4 günlük ara verilmesini kapsayan insani aranın uzatılması ihtimali olduğunu bildirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu eleştirirken, "İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik imha ve etnik temizlik yaparken, oğlu Yair Netanyahu hoş bir şekilde Miami'de tatil yapıyor." dedi.

07:20 İsrail ordusu, Lübnan topraklarından fırlatılan bir roketin düşürüldüğünü duyurdu.

06:36 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi, Gazze'den bugün serbest bırakılması planlanan ikinci grup İsrailli esirin isimlerinin olduğu listenin alındığını belirtti.

06:30 Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun talimatıyla vatandaşlık verilmesi kararlaştırılan Filistinli kadının çocuklarıyla birlikte Kolombiya'ya ulaştığı bildirildi.

06:08 Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 66 gazetecinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

04:13 ABD'nin başkenti Washington DC'de, Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi. Göstericiler yürüyüş sırasında pankart taşıyarak slogan attı.

03:54 Fas'ın çeşitli kentlerinde düzenlenen gösterilerde, abluka altındaki Gazze'de 4 gün sürecek insani ara ve İsrail hapishanelerindeki bir grup Filistinlinin serbest bırakılması kutlandı.

03:48 Japonya Dışişleri Bakanı Kamikawa Yoko, İsrail ile Hamas arasındaki uzlaşı kapsamında Gazze'de çatışmalara 4 günlük insani ara verilmesine ilişkin, "İstikrarlı bir şekilde uygulanmasını ve çatışmalara ara verilmesi durumunun sürdürülmesini umuyoruz." dedi.

03:20 Mısır, dün sabah saatlerinde başlayan insani aranın ilk gününde yardım malzemesi yüklü 200 tırın abluka altındaki Gazze Şeridi'ne giriş yaptığını bildirdi.

02:05 İsrail ve Hamas arasındaki uzlaşıyla Gazze'de başlayan 4 günlük insani ara kapsamında 49 günün ardından ilk kez Gazze Şeridi'nin kuzeyine 3 tır insani yardım malzemesi geldi.

01:56 İsrail, Hamas ile esir takası kapsamında Gazze Şeridi'nden serbest bırakılması planlanan esirlerden ikinci grubun isim listesini aldı.

01:05 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), İsrail tarafından gözaltına alınan Şifa Hastanesi Müdürü Ebu Silmiyye dahil dört sağlık personelinin durumu hakkında bilgi sahibi olmadıklarını bildirdi.

00:12 Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yaklaşık 50 gün süren saldırısından sonra üst düzey askeri kadronun durumunun iyi olduğunu belirtti.