ABD'den Gazze'de insani ara ve esir takası açıklaması

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 139. gününde sürüyor.

ABD, GAZZE'DE YENİ BİR İNSANİ ARA VE ESİR TAKASI İÇİN ALAN OLUŞTUĞUNU DOĞRULADI

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasında, Gazze Şeridi'nde "insani ara" ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılması için bir alan oluştuğu bilgisi doğrulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz'ın "umut verici erken işaretlerin" olduğu yönündeki sözleri hatırlatılan Miller, "Burada bir anlaşmaya varmak için (elverişli) bir alan oluştuğunu düşünüyoruz. Bu konuyla ilgilenmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Miller, ABD'nin rehinelerin serbest bırakılması ve çatışmalara ara verilmesi isteğini aktardığı konuşmasında, Gazze'de "bir anlaşmaya varıldığını görmek istediklerini" ifade etti.

Bakanlık Sözcüsü Miller, "Bir anlaşmaya varıldığını görmek istiyoruz. Mümkün olan en kısa sürede anlaşmaya varıldığını görmek istiyoruz. Buna elbette ramazan öncesi de dahil." dedi.

Miller'in açıklaması, Gantz'ın, Filistinli gruplarla "yeni bir esir değişimi anlaşmasına yönelik girişimlerin devam ettiğine" ve bu konuda "ilerleme olasılığına dair işaretlerin bulunduğuna" dair söylemlerinin ardından geldi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:53 Japonya hükümeti, İsrail'in işgali altındaki Gazze Şeridi'ne ek 32 milyon dolarlık insani yardım göndermeyi planladığını açıkladı.

04:06 Ürdün, İsrail'in 4 aydan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne tıbbi yardım malzemesi ulaştırdığını duyurdu.

02:36 İsrail Dış Turizm Tur Operatörleri Birliği Başkanı Yossi Fattal, Gazze Şeridi'ne saldırıların başlamasının ardından çok sayıda hava yolu şirketinin İsrail'e uçmak istemediğini ve İsrail'in Kuzey Kore gibi kapalı bir ülke haline geldiğini söyledi.

02:23 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'nın kışkırtmasıyla evrensel hukuk normları ve Birleşmiş Milletler (BM) ilkelerinin çiğnendiğini belirterek "Gazze'de yaşanan trajedinin boyutu kasıtlı olarak küçümseniyor." dedi.

01:35 Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan, İsrail askerlerinin baskın yaptığı Nasır Hastanesinde yerinden edilmiş 10 bin Filistinli ile 300 sağlık çalışanının bulunduğunu duyurdu.

01:11 ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ile Hamas arasında, Gazze Şeridi'nde "insani ara" ve rehinelerin serbest bırakılması konusunda anlaşmaya varılması için bir alan oluştuğu bilgisi doğrulandı.

01:03 Birleşmiş Milletlerin (BM) başını çektiği ve insani yardım kuruluşlarının yer aldığı Kuruluşlar Arası Daimi Komite ( IASC), Gazze'de insani yardım sistemini kurtarmak için çağrıda bulundu.

00:53 Birleşmiş Milletler (BM) raportörleri, İsrail'in Gazze'de acil ateşkes uygulaması ve sivil kayıplarının önlenmesi gerektiğini bildirdi.

00:35 İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı ile Gazze kentine düzenlediği saldırılarda 19 Filistinli öldü.

00:29 İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, Filistinli gruplarla yeni bir esir değişimi anlaşması yapılmasına yönelik girişimlerin devam ettiğini ve bu konuda ilerleme olasılığına dair ilk işaretlerin bulunduğunu söyledi.

00:00 Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze ve Han Yunus kentlerinde İsrail ordusuna ait tankları hedef aldıklarını duyurdu.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 313 Filistinli öldürüldü, 69 bin 333 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 238'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 576 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 403 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda 205 Hizbullah mensubu, 11 Emel mensubu, 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 43 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.