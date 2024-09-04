ABD'den Gazze'de yeni ateşkes teklifi hazırlığı! Hamas asıl niyeti açıkladı

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 334. gününde sürüyor.

HAMAS: ABD'NİN HERHANGİ BİR YENİ TEKLİFİ İSRAİL'DEKİ ÖFKEYİ GİDERMEYİ VE ZAMAN KAZANMAYI HEDEFLEYECEKTİR

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, ABD'den Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası yönünde gelecek herhangi bir yeni teklifin, "İsrail sokaklarındaki öfkeyi gidermeyi" ve "Filistin halkının daha fazla öldürülmesi için zaman kazandırmayı" amaçladığını belirtti.

Hamas'ın Telegram'daki sayfasında yayınlanan açıklamaya göre, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna konuşan Hamdan, ABD Başkanı Joe Biden'ın yeni bir teklif sunma niyeti konusunda medyada duydukları ve arabulucularla konuşulanlar dışında yeni bir şeyin olmadığını söyledi.

ABD'nin İsrail'in ortağı olduğunu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yeterli baskıyı uygulamadığını ve sunulan girişimlere uyması için yapılması gerekenleri yapmadığını ifade eden Hamdan, "ABD'nin bir girişim sunma konusundaki konuşması, İsrail-ABD başarısızlığının bir sonucu olarak (İsrail sokaklarındaki) öfkeyi absorbe etme ve Filistin halkını daha fazla öldürmesi için Netanyahu'ya daha fazla zaman verme girişimidir." dedi.

Hamdan, İsrailli esirlerin Gazze'den İsrail'in şartlarına göre kurtarılması fikrinin mümkün olmadığını ve saldırılar sona ermedikçe ve İsrail Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmedikçe esirlerin ailelerine geri dönmeyeceğini kaydetti.

Hamaslı yetkili Hamdan, "Yeni bir girişime gerek yok. Gereken, Netanyahu'yu 2 Temmuz'da sunulan ve direnişin onayladığı şeye mecbur bırakmaktır. Çıkış yolu budur, ufku olmayan daha fazla müzakere değil." diye konuştu

Hamas'ın, İsrail'in Philadelphi Koridoru'nda kalmasına izin veren her türlü formülü reddettiğini yineleyen Hamdan, Philadelphi Koridoru'nun, "ateşkes, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilme ve esir takasını içeren anlaşmanın imzalanması için üzerinde anlaşmaya varılan" Gazze'den çekilme sürecinin bir parçası olduğuna dikkati çekti.

Washington Post (WP) gazetesinde 2 Eylül'de yayınlanan habere göre, gazeteye konuşan ve ismini vermek istemeyen yetkililer, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Gazze'de "kabul et ya da reddet biçiminde" son bir ateşkes teklifi sunmaya hazırlandığını iddia etmişti.

Gazze'deki Filistinli gruplar, Katar ve Mısır'ın arabuluculuğuyla, İsrail ile esir takası ve ateşkes konusunda bir anlaşmaya varmak için aylardır Doha ve Kahire'de dolaylı müzakereler yürütüyor.

Hamas, ABD, Mısır ve Katar'ın arabuluculuğunda yürütülen müzakerelerde Netanyahu'nun yeni şartlar sürerek anlaşmaya varılmasını engellediğini belirtmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:24 Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame Hamdan, ABD'den Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası yönünde gelecek herhangi bir yeni teklifin, "İsrail sokaklarındaki öfkeyi gidermeyi" ve "Filistin halkının daha fazla öldürülmesi için zaman kazandırmayı" amaçladığını belirtti.

02:03 Kuveyt, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mısır'ın Philadelphi Koridoru'ndan Gazze Şeridi'ne silah geçişine göz yumduğuna ilişkin açıklamalarına karşı, Kahire'ye desteğini duyurdu.

01:01 Filistin, "İsrail'in sürdürdüğü yıkıcı savaşının gölgesinde" aşılama kampanyasının devam ettiği Gazze Şeridi'ne 350 bin dozdan oluşan yeni bir çocuk felci aşısı partisinin ulaştığını duyurdu.

00:30 İsrail'in Gazze Şeridi'nde sabahtan beri devam eden saldırılarında 26 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi.

00:23 İsrail'de muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Philadelphi Koridoru'yla ilgili iddialarını eleştirdi.

00:20 İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması konusundaki isteksizliğine tepki olarak düzenlenen protestolar, binlerce kişinin katılımıyla üçüncü gününde devam etti. Batı Kudüs'teki gösterilerin merkezi ise Netanyahu'nun Batı Kudüs'teki konutunun çevresi oldu. Yürüyüşe geçen grup, Netanyahu'nun Gazze Caddesi'ndeki konutuna doğru ilerlemek istediğinde polis engeliyle karşılaştı.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269'u kadın olmak üzere 40 bin 819 Filistinli öldü, 94 bin 291 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 339'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 705 askerinin öldüğünü, 4 bin 401 askerinin yaralandığını duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 682 Filistinli hayatını kaybetti.