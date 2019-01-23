ABD’den geri adım: Polonya’da düzenlenecek konferans İran’ı hedef almıyor

ABD salı günü yaptığı açıklamada, şubat ayında Polonya’da düzenlenmeyi planladığı Orta Doğu’daki istikrar konulu, tartışmalı konferansın İran’a odaklanmayacağını ve daha geniş bir gündeme sahip olacağını belirtti.

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan habere göre, ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi görevini vekâleten yürüten Jonathan Cohen, BM Güvenlik Konseyi’nde yaptığı açıklamada, Polonya’daki zirvenin İran’a saldırılacak veya İran’ı şeytanlaştıracak bir platform olmadığını belirtti.

Cohen, konferansın İran’dan ziyade; siber güvenlik, Suriye ve Yemen'deki insani yardım çalışmaları ve aşırılık gündemiyle küresel bir beyin fırtınası yapmayı amaçladığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca İran’ın füze faaliyetlerinin ve diğer istikrarsızlaştırıcı eylemlerin ikrar edileceğini belirten Cohen, “Ama tartışmanın kapsamı, herhangi bir ülkeden veya bir dizi konudan çok daha geniş kapsamlı olacaktır.” şeklinde konuştu.

Rusya’nın BM Temsilcisi Vassily Nebenzia, konferansın amacına zarar verici nitelikte olduğunu belirterek, “Eğer konferans Orta Doğu’daki istikrarı ele almayı amaçlıyorsa, İran gibi bölgesel bir güç neden davet edilmedi?” şeklinde konuştu.

Vassily Nebenzia, “Konferanslar düzenleyerek bölgede bir tür askeri ittifak kurma girişimleri ters etki yaratıyor.” ifadelerini kullandı.

Polonya zirvesi tehlikede

Aralık 2018’de ABD’nin Polonya’da, Orta Doğu ve özellikle İran’a odaklanacakları küresel bir zirve planladığını açıklayan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, müttefik ülkelerden konferansa katılım gösterilmesi konusunda başarısız oldu.

Avrupa ülkeleri, ABD’nin nükleer anlaşmadan çekilme kararını destekleyici bir oturum görevi görmesinden endişe duydukları için konferansa katılmaktan kaçınırken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini konferansa katılmayacağını açıkladı.

Rusya da salı günü yaptığı açıklamada, 13-14 Şubat tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan konferansa katılım için ABD’den gelen talebi reddettiklerini duyurdu.

WSJ haberinde, bazı Avrupalı diplomatların düşük katılım olması ya da ülkelerin üst düzey katılım göstermemesi sebebiyle Pompeo’nun konferansı son anda iptal edebileceğini düşündüğünü aktardı.