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Dünya

ABD'den geri adım! Ned Price: Biz hiçbir zaman bunu söylemedik

Beyaz Saray'ın ardından ABD Dışişleri Bakanlığı da “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali an meselesi” açıklamasını farklı bir yorumla geri almaya çalıştı. Konuya ilişkin Dışişleri Sözcüsü Ned Price, “Hiçbir zaman saldırının an meselesi olduğunu söylemedik. Şayet (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin işgale karar verirse kuvvetlerini bunu her an yapabilecek bir pozisyona getirdiğini söyledik.' ifadelerini kullandı

AA8 Şubat 2022 Salı 02:21 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 02:21
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Rusya-Ukrayna gerilimi devam ederken, ABD'nin konuya ilişkin bazı açıklamalarını değiştirme çabaları dikkati çekti.

Günlük basın toplantısında, bir gazetecinin yönetimin "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının an meselesi" olduğunu ifade ettiğini ve buna ne kadar kaldığına ilişkin sorusuna yanıt veren Dışişleri Sözcüsü Ned Price şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir zaman saldırının an meselesi olduğunu söylemedik. Şayet (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin işgale karar verirse kuvvetlerini bunu her an yapabilecek bir pozisyona getirdiğini söyledik. Bu bir gün olur, iki hafta olur ama o noktaya varmışlar. Yani oradaki 'an meselesi' kaçınılmaz son anlamına geliyor."

Gazetecinin "Yönetimden kimse işgal an meselesidir demedi mi diyorsunuz yani?" sorusuna ise Price, "potansiyel olarak an meselesidir." demiş olabileceklerini iddia etti.

Price, "Eğer işgal an meselesi olsaydı, diplomasiye ve diyaloğa öncelik vermezdik." iddiasında bulundu.

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, pazar günü ABC televizyonunda yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının an meselesi olduğunu ifade etmişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki de defalarca Rusya'nın her an Ukrayna'yı işgal edebileceğini dile getirmişti.

Psaki daha sonra 2 Şubat'ta, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında Rusya'nın olası Ukrayna işgali için "an meselesi" açıklamalarına ilişkin "Bu kelime bizim kastetmediğimiz yerlere çekiliyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hala işgal kararı alıp almadığını bilmiyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden da daha önce Rusya'nın Ukrayna'yı şubat ayında işgal edebileceğini söylemişti.

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