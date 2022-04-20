İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Nisan 2022 Çarşamba / 19 Ramazan 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,6741
  • EURO
    15,9238
  • ALTIN
    921.001
  • BIST100
    2525.93
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD'den geri adım! Pentagon: Sehven yapılmış bir açıklama
Dünya

ABD'den geri adım! Pentagon: Sehven yapılmış bir açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, dün diğer ülkelerin Ukrayna'ya savaş uçağı verdiğine ilişkin yaptığı açıklamayı geri alarak bunu sehven söylediğini, sadece bazı ülkelerin bu konuda tekliflerinin söz konusu olduğunu açıkladı.

AA20 Nisan 2022 Çarşamba 20:31 - Güncelleme: 20 Nisan 2022 Çarşamba 20:31
ABONE OL

Kirby, bir grup gazeteciye yaptığı açıklamada, "Dün brifingde Ukrayna'nın uçak aldığını söyledim. Yanılmışım. Başka bir ulustan uçak almamışlar. Bölgedeki diğer ülkeler tarafından Ukrayna'ya sabit kanatlı savaş uçağı vermek üzere yapılan bir teklifi, aslında bu teklifin gerçekleştiği şeklinde anlamıştım." dedi.

Sözcü, bununla birlikte, ABD'nin koordinasyonu ve tedarikiyle Ukrayna'nın uçaklarını faaliyete geçirebilmesi için gerekli yedek parça ve ek ekipman sağlandığını kaydetti.

Kirby, "Dolayısıyla asıl konu, filolarında aktif uçak sayısı iki üç hafta öncesine göre arttı." diye konuştu.

Daha önce Polonya başta olmak üzere bazı ülkeler ellerindeki MiG-29 savaş uçaklarını Ukrayna'ya vermeyi teklif etmişti.

Birkaç bölge ülkesinin da Ukrayna ordusuna ellerindeki Rus yapımı uçakları verme konusunda istekli olduğu ifade ediliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.