ABD'den göz göre göre skandal! Uluslararası Af Örgütü'nün 'İsrail' raporuna ret

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 427. gününde sürüyor.

ABD, ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜNÜN "İSRAİL, GAZZE'DE SOYKIRIM İŞLİYOR" DİYEN RAPORUNU REDDETTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty International) "İsrail Gazze'de soykırım işliyor" diyen raporunu kabul etmediklerini ve İsrail'in soykırım suçunu işlediği sonucuna ulaşmadıklarını bildirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Gazze'deki son durumu ve Uluslararası Af Örgütünün İsrail'i suçlayan son raporunu değerlendirdi.

ABD'li Sözcü, Uluslararası Af Örgütünün yeni yayımladığı ve İsrail'in Gazze'de soykırım niyetini ve suçunu ortaya koyan raporunun kabul edilebilir olmadığını savundu.

Patel, "Raporla ilgili haberleri gördüm, böyle bir raporun ulaştığı sonuçlara katılmıyoruz. Soykırım iddialarının asılsız olduğunu daha önce söylemiştik." değerlendirmesini yaptı.

Uluslararası Af Örgütü gibi kurumların Gazze'de yaşananlarla ilgili bilgi sağlama konusunda önemli roller oynadıklarını kabul eden Patel, "Bununla birlikte, Gazze'deki insani durumla ilgili olarak sahip olduğumuz endişeleri değiştirmeyen soykırımla ilgili bu bulgulara katılmıyoruz." dedi.

İsrail'in uluslararası insani hukuka uymasının ahlaki ve stratejik bir öncelik olduğunu hatırlatan Dışişleri Sözcü Yardımcısı, "Bu, doğrudan İsrail'le gündeme getirmeye devam edeceğimiz bir konu." yorumunu yaptı.

- ULUSLARARASI AF ÖRGÜTÜNÜN RAPORU

Uluslararası Af Örgütünün hazırladığı rapora göre, İsrail'in Gazze'deki eylemleri ile yetkililerin açıklamaları, soykırım niyeti ve suçunu ortaya koyuyor.

Örgütün "Kendinizi alt insan gibi hissediyorsunuz: İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımı" başlıklı raporunda, İsrail'in 7 Ekim 2023 sonrası başlattığı Gazze saldırılarını hiçbir hesap vermeden sürdürdüğü ifade edilmişti.

İsrail'in Gazze'deki saldırılarını inceleyen rapor, can kayıplarını ve yıkımın büyüklüğünü değerlendirirken uluslararası hukuk tarafından yasaklanan eylemlerin üst düzey yetkililer tarafından talep edildiğini de tespit etmişti.

Soykırım suçu için bir grubun kısmen ya da tamamen yok edilmesi gerekmediği, soykırım niyetinin yeterli olduğu belirtilen raporda, İsrail'in 7 Ekim 2023-Temmuz 2024 döneminde Gazze'deki eylemleri incelenmişti.

Rapor hazırlanırken 212 kişiyle görüşme yapılmış ve uydu fotoğrafları da dahil görsel kanıtlar ele alınmıştı.

Bu kapsamda İsrailli hükümet yetkilileri ve askeri yetkililerin açıklamaları da değerlendirilirken bu açıklamalara ilişkin raporlar, İsrail'e de sunulmuştu. Af Örgütü, İsrail'den ise yanıt gelmediğini bildirmişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:20 Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentinin Tel el-Heva Mahallesi'nde, 50 İsrail askerini hedef aldıklarını duyurdu.

03:00 İsrail'in, iki ayı aşkın süredir yoğun saldırılar sırasında Gazze Şeridi'nin kuzeyinde alıkoyduğu Filistinlilerden 34'ünü serbest bıraktığı, Filistinlilerin üzerinde işkence belirtileri görüldüğü bildirildi.

00:00 ABD Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütünün (Amnesty International) "İsrail Gazze'de soykırım işliyor" diyen raporunu kabul etmediklerini ve İsrail'in soykırım suçunu işlediği sonucuna ulaşmadıklarını bildirdi.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 532 Filistinli öldü, 105 bin 538 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cesedin olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 380'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 808 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 801 Filistinli hayatını kaybetti.