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ABD, Güney Kore’ye 314 milyon dolarlık füze satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kore yarımadasında gerilimin yeniden artması üzerine Güney Kore’ye 314 milyon dolarlık hava savunma füze satışını onayladı. Dışişleri Bakanlığının füze satışına onay vermesi Pentagon tarafından açıklandı.

  • İHA
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ABD Savunma ve Güvenli İşbirliği Ajansı (DSCA) web sitesinden yaptığı web sitesinde, ABD’nin Asya’daki en önemli müttefiki olan önemli Güney Kore’nin toplam 313 milyon 900 yüz bin dolar tutarında 12 güdüm sistemi ve teknik yardım dahil, hava tehdidine karşı gemilerde kullanılan 94 SM-2 füze satın almak istediğini açıkladı.
 
Savuna Bakanlığının bir birimi olan DSCA, muhtemel füze satışı onayını Kongreye sundu. Satış isteğinin, Kuzey Kore’nin, ilk F-35 uçaklarının ulaşması üzerine Güney Kore’yi ABD’den savunma alışverişini eleştirmesi üzerine geldi.
 
ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un’un Şubat ayında Hanoi’de yaptığı ikinci zirvenin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine Kuzey Kore bu ay artan bir şekilde füze denemelerine devam etmeye başladı.
 
Kuzey Kore ile Güney Kore, 1950-53 yılları arasındaki savaşı barış anlaşması yerine ateşkes anlaşmasıyla sonlandırdığı için teknik olarak halen savaşta bulunuyor.
 
DSCA, Japonya’nın da ABD’den 317 milyon dolarlık havadan havaya orta menzilli füze almak için anlaştığını açıkladı.

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